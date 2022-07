¿’’Sin vergüenza» o ‘sinvergüenza’?

Entornointeligente.com /

Para empezar debo aclararle al sector oposicionista que podemos decir que no es lo mismo sinvergüenza (junto) que sin vergüenza (separado). Literalmente, Un sinvergüenza (o una sinvergüenza si nos referimos a una mujer) es una persona o individuo descarado un pícaro en sentido despectivo, aunque a menudo la palabra sinvergüenza adquiere un significado más fuerte y pasa a funcionar como sinónimo de golfo. En está vía va mi explicación sobre un Personaje que la Oposición y los Gringos lo tiene como su ‘’Líder».

En nuestra lengua también hay términos o palabras, que en el campo de la Morfosintaxis, tienen su explicación por separado. Por eso nuestra lengua es complicada por la gran cantidad de palabras Homófonas. Lo que pretendo o lo que pretendo demostrar; veamos un ejemplo: Primer ejemplo demostrado por la Academia de la Lengua Española: Querida amiga: No sé cómo tengo cara para ponerte estos renglones. Me he portado como un sinvergüenza que quiere ser presidente pero ya es presidente Interino.

Este ejemplo nos sirve para entender cuál es este uso, es obligatoria la escritura en una sola palabra. A menudo tendrá un artículo delante, como en el ejemplo siguiente. Primero, eso ya es una pista importante para reconocerlo. Se escribe en una sola palabra porque expresa una idea unitaria, esto no tiene nada que ver con la Mesa de la Desunidad, sino que va más allá del significado de sus componentes, también son elementos de carácter innombrable.

Para darle más solidez a mi explicación bien explicada, decimos que por otra parte la expresión sin vergüenza tiene un significado totalmente regular que se deriva de sus partes individuales, como en Los egos de los actores se muestran a plena luz, sin vergüenza, sin autocensura, en su exagerado narcisismo y también su congénita imbecilidad del Líder Oposicionista.

Este uso en dos palabras es incompatible con el artículo cuando se quiera atribuir a un individuo que está fuera de lo común o está fuera del lo Normal. En fin, que no es lo mismo ser un sinvergüenza que hacer las cosas sin vergüenza, el problema se presenta aquí cuando estos individuos son indolentes.

La cuestión es que el Mundo Político Oposicionista venezolano todavía apuestan a un «Sinvergüenza» o «Sin vergüenza» llamado El Interino Guaido. Él Personaje que cada vez que le ofrecen un espacio mediático no demuestra absolutamente nada y que lo que dice es contrario a la Razón, es decir la Inteligencia en ése Individuo se fue de vacaciones o renunció por seguir estando en la cabeza del «Líder» oposicionista «Y mañana hay mañana» como decía el locutor de fútbol para que el susodicho aspira a la presidencia en el País de las Maravillas de Alicia.

Alguien dijo una vez, lo recuerdo, que a muchos líderes Inteligentes fueron pasados a la guillotina porque el sistema no les interesa tener gente Inteligente sino que buscan individuos fáciles de mandar y que sean incondicionales a los mandatos del Tío Sam.

Finalmente no se entiende porque el Sector Oposicionista apuesta en mantener al innombrable como su representante y que se está preparando para el nuevo evento Electoral que se avecina. Le recomendamos a ese sector como está escrito en las etiquetas de licor y cigarros '’El consumo excesivo de este producto es nocivo para la salud'’ así que se pongan las pilas opositores porque oyendo a ese tipo los puede enfermar, de que se pega sé pega.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com