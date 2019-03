¡SIN TITUBEOS! Fabiana Rosales: “Vamos a seguir avanzando para salvar vidas. La ayuda humanitaria esâ¦

Entornointeligente.com / Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, afirmó este sábado 30 de marzo en uno de los centro de acopio de ayuda humanitaria instalados en Miami (Estado Unidos), que “seguirán avanzando para salvar vidas en Venezuela”. Foto: EFE También se refirió sobre los apagones que se registran en el país y aseveró que no serán excusas, para seguir adelante por el cambio. “Hoy seguimos sufriendo la crisis energética. Hoy casi el 100% del país sigue sin luz, pero eso no nos va a detener. Eso no va a parar a que sigamos trabajando y organizándonos para parar la masacre que hay hoy en Venezuela. Aseguró que los insumos llegarán al país, pese a la negativa del régimen de Nicolás Maduro en aceptarlos. “La ayuda humanitaria es un hecho, no dejemos de participar. Hoy todos necesitamos de este aporte. Ya hoy van más de 650 cajas dispuestas a salvar vidas en Venezuela”, precisó. . @FabiiRosales : Vamos a seguir avanzando para salvar vidas en Venezuela #TVVNoticias por: https://t.co/VIlYfYZbiV pic.twitter.com/TR519iVyEL — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) March 30, 2019 Maduradas RelacionadoLINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

