Sin sorpresas: Junta Nacional DC optó por seguir el camino equivocado

Entornointeligente.com /

La Junta olvidó las concepciones doctrinarias y las acciones de Don Eduardo y Patricio Aylwin, aprobando un texto que abrirá más heridas y conflictos si se aprueba. Es que votamos apruebo en el plebiscito, aducen. Si y no me arrepiento, pero el 80% proclamado es sólo el 32% de los ciudadanos con derecho a voto. Y sólo el 22% de los inscritos en el Registro de Pueblos originarios fue a votar. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Por 63% contra 36 % la JN decidió apoyar el Apruebo, después que la Directiva se negara a permitir que votara toda la militancia, como lo pedimos varios ex presidentes. Era un resultado predecible. El Presidente del Partido, el día anterior había dicho en TV que ganaban ampliamente. Informó que 13 de los 16 Presidentes Regionales los respaldarían y que sólo dos estaban en contra abiertamente. La máquina estaba muy aceitada, se había probado en elecciones universales, muy disputadas y con un resultado estrecho., Yo no cuestiono el hecho que los delegados lleven 3 0 4 años en sus cargos, ya que la pandemia es real y las máquinas sólo se arriesgan cuando hay poder personal en juego. Lo que cuestiono son sus acuerdos que nos llevan a derrotas grandes.

Cómo lo he señalado en documentos internos y declaraciones públicas, y lo mínimo que alcancé a decir en los 4 minutos disponibles , tengo razones muy de fondo para votar rechazo. Esa Junta Nacional sigue a unos liderazgos que están buscando llevar al partido al Gobierno, a pesar de todas las señales en contra que reciben. Quieren el timbre y la campanilla para intentar ese errado paso, ya lo tienen, pero tienen que seguir dando examen ante las fuerzas gobernantes. No entienden, que el Gobierno y los partidos que lo sostienen, NO nos quieren, a menos que nos dividamos una vez más. Ya conocimos esa estrategia en los 70. Entregan unas migajas de poder a los que están dispuestos a aceptarlo y contagian con este virus oportunista a otros. Eso no es cuna conducta propia de los DC. El pueblo nos puso en la oposición popular y desde allí debemos aportar. No es novedoso que esta Junta, mantenga el curso equivocado que ha dañado seriamente al partido.

Todas las decisiones que han tomado han sido rechazadas por el electorado, con excepción de una: el apoyo en segunda vuelta a Gabriel Boric.

Son los mismos que aprobaron la lista de candidatos que llevamos a la Convención y que obtuvo un resultado tan negativo. 1 en 155. ¿La culpa es de Fuad, el Presidente? Y el resto de su mesa, con Carmen Frei, Felipe Delpín y otros, no tuvieron ninguna responsabilidad? Y la Junta que aprobó la propuesta de la Mesa no tiene culpa? Yo discrepé de esas decisiones, lo hice por escrito. Incluso rechacé un generosos ofrecimiento para ir de candidato. ¿Con candidatos como Cortázar, Correa Sutil, entre otros,? No muchas gracias , estoy mejor escribiendo y dando charlas sobre el sistema de AFP y sobre liderazgo.

Esta Junta Nacional, con estos integrantes, aceptó el chantaje de los supuestos aliados, de bajar la candidata elegida por más de 27 mil personas, en elecciones fraternas, limpias y con un candidato ampliamente derrotado, que en 30 minutos reconoció su derrota y se puso al lado de Ximena Rincón. Sólo el amor por la DC y su responsabilidad con Chile, hicieron que la Senadora Rincón pusiera su cargo a disposición de la Junta y ésta, sin el mínimo decoro, acepta y proclama a Yasna Provoste, que no quiso asumir de inmediato. Príncipes, chascones, colorines, ex guatones, etc., se unieron, una vez más, para colocarse en la carrera del poder. Estos gestos de malas prácticas , se pagan. Los aliados exigieron primarias. Lo aceptamos, Yasna ganó con amplia ventaja, pero figuras del PS, faltaron sus compromisos pública y libremente aceptados y la traicionaron. No fue gratis, ahora el PS es fuerza de gobierno, una vez más.

Carmen Frei, asumió como subrogante y se logró aprobar , por amplia mayoría, votar por Boric en segunda vuelta. Pero ella no pudo evitar el desastre electoral siguiente. Se jugó por Yasna Provoste , igual que muchos de nosotros, pero salimos quintos entre 7 candidatos. 11, 6 % de los voto. El programa de la candidata fue aprobado por esta Junta, yo no participé, supongo que lo leyeron. Yasna ha sido coherente en esto. Su programa coincide, en varias materias, con lo aprobado por la la Convención, especialmente apoyando una plurinacionalidad que daña a Chile. Otras candidaturas DC tomaron el tema, pero en un marco distinto a Yasna. Ella coincide con el Presidente Boric, que ha declarado su cercanía ideológica con Álvaro García Linera , ex vicepresidente de Bolivia. ( La Tercera 12.03.22,)

La posición de Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste, abandona la idea de Chile como La Patria para Todos que nos enseñó Jaime Castillo en Dictadura o la Patria Grande y Buena que defendía Don Patricio Aylwin. Esta «nueva DC» como le llaman, apoya convertir a nuestro país en un Archipiélago de territorios indígenas y regiones autónomas, con soberanía para cada una, con autodeterminación, con capacidad de dictar leyes, hacer pactos con regiones de países vecinos., con Sistemas de Justicia del mismo nivel, que generarán incontables conflictos, con personas que tienen derecho a vetar leyes que las afecten , con un Poder Legislativo deformado y dónde no hay ninguna mención a los partidos y a sus deberes y derechos. Igual que para la Convención, los incluye en organizaciones políticas, tal como se legisló para elegir convencionales. Un ejemplo, ¿Alguien sabe lo que pasó con la denominada lista del pueblo?

En un video que mostraron, se les pasó que Frei decía «no ven las banderas, (Todas de Chile) son los mismos de 1810, de 1879 y 1981, , son la Patria, Gracias a Dios. Pero editaron el discurso de Frei en el Caupolicán en 1980 y dejaron la parte de Asamblea Constituyente. Pero don Eduardo, propuso gobierno cívico, militar , Asamblea constituyente u otra salida política. Intentar vincular a don Eduardo Frei Montalva con un proyecto contrario a sus enseñanzas y acciones es una falta de respeto.

También nombran a don Patricio Aylwin, pero no citan sus escritos o discursos . Don Eduardo y don Patricio eran seguidores de Jacques Maritain, el que define nación como . » una comunidad étnica con normas de sentimientos, arraigadas en el suelo físico original, así como en el suelo moral de la historia y se convierte en nación cuando el grupo étnico toma conciencia del hecho de que constituye una comunidad. Más adelante nos enseña; » la nación no es una sociedad, ni cruza el umbral del reino político » La nación es acéfala, tiene sus élites y centros de influencia, mas no tiene jefe, ni autoridad gobernante. » Tiene estructuras, pero no formas racionales ni jurídicas de organización. Tiene pasiones y sueños, pero no tienen Bien Común. Tiene maneras y costumbres pero no orden y normas formales. Tiene fidelidad y honor, pero no amistad cívica. No conoce ningún principio de orden público.» Es cuando se forman las sociedades políticas, , con una experiencia de siglos,… da origen a una comunidad nacional de un grado superior, ….. en la cual se fusionan varias nacionalidades» (El Hombre y el Estado, página 32,33, Editorial del Pacífico 1974), Don Patricio Aylwin en proyecto de ley enviado al Congreso en octubre de 1991 señaló; «Los pueblos indígenas de Chile, que constituyen una de nuestras raíces, tienen derecho a un espacio de respeto y participación en la vida nacional. Espero que este proyecto de ley les permita ejercitar esta participación y que dispongan para ello de los cauces necesarios. Trabajando todos juntos vamos a ir avanzando en el anhelo de construir lo que he llamado y sigo llamando, una Patria buena y justa para todos los chilenos.»

Como Senador, voté a favor ese proyecto igual que el entonces Diputado Huenchumilla que se encontraba en sus etapa de Jaramillo, la que abandona avanzado los noventa, para asumir la de su padre. Antes, reconoce él, no le importaba el tema. Se comprende que actúe hoy como lo hacen muchos conversos, extremando posiciones para que le crean su cambio.

Se trata de demostrar como aplicamos los principios y cumplimos con un deber esencial de los partidos;. Están para servir a los ciudadanos , para engrandecer nuestro país , no para despedazarlo. Espero que la Directiva Nacional recapacite y nos reconozca el derecho a votar libremente.

La Senadora Provoste, de origen Diaguita, no ha escrito mucho sobre su pueblo, pero nunca escuché que criticara la Ley indígena vigente cuando sumió como gobernadora, Intendente o Ministra d Estado En la Junta reciente, . .mencionó Nueva Imperial y a don Patricio: Yo recordaré lo que ella no dijo, Cuándo se promulgó la La ley indígena en 1993, el Presiente Aylwin viajó a Nueva Imperial, para dar cuenta de cómo cumplía las promesas electorales hechas en esa misma ciudad en 1989. Expreso entones: «Sin duda que esta ley no es una panacea, no soluciona por sí sola todos los problemas; pero esta ley es un paso trascendental. Importa, desde luego, como aquí se ha destacado -aunque todavía esté pendiente la reforma constitucional de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena- un reconocimiento legislativo a la realidad de estos pueblos que forman parte de la Nación chilena, y la decisión de políticas especiales para afrontar y solucionar sus problemas especiales.» La Reforma Constitucional que envió , rechazada por la derecha proponía definir a Chile como un Estado pluriétnico y pluri cultural. En abril de 1993 el Presidente Aylwin hablando de propuestas de un nuevo trato afirmó que ojalá; sirvan al Congreso Nacional para adoptar las decisiones legislativas más acordes con el bien común de nuestra Nación, que incluye a los pueblos indígenas que la integran.

Las diferencias con estos líderes y pensadores quedan más claras al estudiar el programa que presentó la Senadora Provoste y aprobó esta misma Junta Nacional. Veamos un ejemplo: En la página 172 del programa de la candidata Provoste se dice, a la letra; 2. Desmilitarización del Wallmapu. Nuestro futuro Gobierno entiende que la actual situación de conflicto entre el Estado y Pueblo Mapuche es de naturaleza política y debe ser resuelto con un diálogo institucional efectivo, sincero y con medidas sustantivas. En ese sentido, entendemos que una respuesta militarizada al conflicto como el que se ha dado en estas décadas no resuelve el problema ni se ajusta a la búsqueda de la paz y convivencia pacífica en la región. Nuestro gobierno dará prioridad a la tarea política. Un nuevo punto de encuentro de la Senadora con el FA , el PC y el Gobierno. Entonces esta misma Junta, violó la soberanía argentina, y respalda al WALLMAPU, que corresponde a una posición de los extremistas mapuches chilenos y argentinos que quieren construir un nuevo Estado, para ellos.

La senadora Provoste como candidata, defendió un proyecto de ley que indultaba a los delincuentes condenados por los Tribunales por lesiones a las persona, al Metro, a Iglesias, a comerciantes y habitantes de las zonas de manifestaciones. Le expresé privadamente mi desacuerdo, no le pareció conveniente cambiar de posición y siguió adelante, incluyendo otros temas sensibles para muchos ciudadanos, incluidos los DC.

¿Cómo recibieron los chilenos estas propuestas? La candidata obtuvo 11% de los votos. Ocupó el quinto lugar. Y a la DC, como le fue.? Menos del 5% de los votos. El partido sigue vivo legalmente por el número de parlamentarios que tiene no por el respaldo a las propuestas e la Junta , que reflejan el pensamiento de la Candidata. La Junta nacional y estos líderes no escuchan no entienden. Los chilenos rechazan esas ideas y ellos no cambian de actitud.

La Junta olvidó las concepciones doctrinarias y las acciones de Don Eduardo y Patricio Aylwin, aprobando un texto que abrirá más heridas y conflictos si se aprueba. Es que votamos apruebo en el plebiscito, aducen. Si y no me arrepiento, pero el 80% proclamado es sólo el 32% de los ciudadanos con derecho a voto. Y sólo el 22% de los inscritos en el Registro de Pueblos originarios fue a votar.

¿El Estado Chileno está en un conflicto con el pueblo mapuche? No estoy de acuerdo, nuestro adversario principal sigue siendo el modelo neo liberal que la derecha, el PC, y la Concertación mantiene vigente. No les reconozco superioridad moral a los que fueron Ministros, Subsecretarios de esos gobiernos «progresistas » y que fortalecieron el modelo injusto y hoy son catones morales de los que siempre los criticamos.

El acuerdo de la JN, se suma a los graves errores pasados. Como saben que su actitud es contraria a nuestros principios y a nuestra historia, hablan de Nueva DC o cambiar de nombre, Por favor, hay que cambiar de posición y las conductas personales. Cada acuerdo como este nos aleja más del país real. Ojalá cambien.

Querer justicia para todos los chilenos, incluidos como tales nuestros compatriotas indígenas, no significa destruir nuestra Patria. Un gran Filósofo español, Fernando Sabater, vasco, ateo y socialista a quien admiro, ha escrito mucho sobre estos temas. Él escribe advirtiendo los peligros de los nacionalismos , porque hay de todo. Maritain lo recuerda en el nazismo y el fascismo. Sabater lo ejemplarizara en los que se declaran nacionalistas para excluir a otros.(Grupo Santillana, Punto de lectura, 2002, página 69).

Muchos chilenos que viven en la Macro zona Sur ya están advertidos por extremistas los amenazan para que dejen sus tierras. Amenazan y matan también a mapuches, que no son de su Tribu o de sus familias. Si gana el apruebo, usarán más violencia con los miles de mestizos y extranjeros que viven en la zona. ¿Los 600 mil mapuches que viven en la Región Metropolitana pedirán recuperar tierras también aquí?. No lo creo, la abrumadora mayoría de los pueblo originarios junto a los mestizos, nos emocionamos cantando el Himno Nacional cuando la selección chilena gana o pierde y hacemos flamear la misma bandera. Sabater dice que el principio de autodeterminación se puede ejercer de manera positiva. Él lo ejerce cuando vota en el País Vasco; cuando vota en España y cuando vota en Europa.

Que me acusen a mí u otros más valiosos que yo, de ser derechistas, no sólo es ridículo, es inútil.. Seguiré defendiendo a mi país,. Otros me han dicho comunista, y no me ha importado. Al contrario, ha sido y es un honor recibir los mismos ataques que se hicieron en distintas épocas a nuestros líderes. No cambiaré de posición, no por soberbia,. Se trata de demostrar como aplicamos los principios y cumplimos con un deber esencial de los partidos;. Están para servir a los ciudadanos , para engrandecer nuestro país , no para despedazarlo. Espero que la Directiva Nacional recapacite y nos reconozca el derecho a votar libremente.

Para unir a los chilenos de todas las etnias, creencias , clases, regiones , sean originarios o inmigrantes, para promover los derechos humano, para cambiar la democracia semisoberana que construyeron el PC y otros que hoy votan Apruebo, para NO volver al siglo XIX ni profundizar los conflictos en Chile, YO VOTARÉ RECHAZO.

Síguenos en

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador .

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com