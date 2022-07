¡SIN SERVICIO! Usuarios denuncian que continúan fallas en la plataforma del Banco de Venezuela

Entornointeligente.com /

Usuarios del Banco de Venezuela denunciaron que la plataforma de la entidad financiera continúa presentando fallas desde tempranas horas de este sábado 9 de julio. Esto ha impedido que se realicen las transacciones a través de los diferentes canales digitales.

Los afectados señalaron en Twitter que no han podido efectuar transferencias ni usar el servicio de pago móvil de la entidad. Además, tampoco están funcionando los puntos de venta ni el sistema Biopago, desde la madrugada de este sábado.

«Por favor, ¿hasta cuándo la plataforma del Banco de Venezuela va a estar fallando? Esto no es justicia social. Es una atrocidad desde todos los sentidos: dejar sin posibilidad de disponer de su dinero a los venezolanos», expresó una usuaria.

Pese a las innumerables quejas de los clientes, la institución financiera no se ha pronunciado al respecto ni ha explicado el motivo de las fallas. Incluso, algunos de los usuarios han indicado que les han debitado el dinero de su cuenta, pero sin procesarse la operación.

Venezuela. No pasan las tarjetas, me cobran doble un pago móvil, no aparece ni en mi cuenta ni en la del beneficiario y tampoco abre la página», dijo un internauta.

Por otro lado, los cibernautas criticaron el reciente cambio de imagen de la entidad, asegurando que se trató de «un gasto innecesario». «Se pusieron a inventar (…) y para variar la página caída. Solo para ponerle un color fucsia horrible y cambiarle las letras de negra a azules», comentó un usuario.

