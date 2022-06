Sin rastro de Nacho â» Melany Mille tomó un vuelo junto a su hija (+CAPTURAS)

Entornointeligente.com /

La modelo al parecer se fue de viaje en medio de la controversia con su pareja

Melany Mille y Nacho no han parado de dar de qué hablar en los últimos días, y es que desde que se comenzó a rumorear sobre una supuesta infidelidad por parte del cantante, sus seguidores han estado atentos a cada detalle sobre esta situación. En esta ocasión, la modelo llamó la atención de los internautas al mostrar a través de sus historias de Instagram que había tomado un vuelo junto a su hija Mya, sin rastros del cantante.

VER TAMBIÉN = La radical acción de Nacho en medio de la ola de chimes y críticas por acusaciones de serle infiel a Melany (+Captura)

Hasta el momento, Melany sólo se ha limitado a lanzar indirectas en las redes sin aclarar con detalles su situación sentimental. Nacho por su parte tampoco ha revelado algo sobre esto, sin embargo, se estima que finalmente hablará con claridad en una entrevista del podcast La Nave.

Cabe recordar que anteriormente surgieron capturas de pantalla de una supuesta conversación con una mujer, no obstante, se desconoce si estos mensajes son verídicos. Esta no es la primera vez en la que el ex integrante de Calle Ciega se ve envuelto en este tipo de polémicas.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com