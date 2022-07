Sin miedo a las alturas: seis sandalias con plataforma que suman centímetros y no restan comodidad

Entornointeligente.com /

Reconozco que en los últimos años me he acomodado tantísimo, que mis pies se resisten a llevar otra cosa que no sea zapatillas, alpargatas o sandalias planas . Pero la verdad es que con la llegada del verano , los eventos o las noches con amigas, apetece sumar algo de centímetros a nuestros looks.

Por eso y para hacerlo sin renunciar a la comodidad , he fichado varios modelos de calzado que cuentan con un elemento fundamental si queremos aportar altura sin sufrir: las plataformas.

En Trendencias Converse, Vans, Adidas o Victoria…nueve zapatillas con plataforma para sumar altura y estilo a tus outfits Una solución tan práctica como apetecible que nos permite estilizar la figura pisando fuerte y sin miedo a las alturas . Las encontramos en zapatillas también pero hoy nos centramos en un calzado más fresco, ideal para el verano: las sandalias.

La primera de las opciones es esta sandalia de la marca Martinelli en piel con plataforma y tacón grueso. El color negro las convierten en el básico que podemos llevar a diario porque combina con todo.

El diseño es elegante y sencillo pero cuenta con un detalle de tiras cruzadas en la parte delantera que rompe un poco la sobriedad (para que no resulten sosas) desde 88,63 euros.

MARTINELLI Sandalia tacón de Piel Streep 1487

PVP en Amazon 88,63€ Más finas y elegantes para nuestros looks de invitada tenemos estas sandalias de piel en el clásico dorado, al siempre práctico para completar nuestros estilismos para eventos.

Están fabricadas en piel y cuenta con un tacón alto de 8,5 cm se compensa con la comodidad que aporta la plataforma. Las encontramos en El Corte Inglés por 89,99 euros.

Sandalias de mujer en color oro de piel con tiras cruzadas y plataforma

PVP en El Corte Inglés 89,99€ Con un diseño tipo Mules que recuerda un poco al estilo de zuecos tan populares en los 90s tenemos estas sandalias de tacón ancho y plataforma para con cuerpo de rafia.

De nuevo tonos y tejidos naturales para un calzado que podemos llevar las 24 horas los siete días de la semana, incluso con outfits de oficina. Lo encontramos en Amazon desde 33,99 euros (en función de la talla y el color que elijas).

XTI 42737, Plataforma Mujer

PVP en Amazon 33,99€ Mucho más juveniles son estas sandalias de plataforma con tiras e inspiración tocha firmadas por Gioseepo, un modelo en color camel diseñado para sumar centímetros sin restar comodidad.

La alternativa perfecta a las zapatillas pero en versión veraniega que podemos llevar con estilo con vestidos, faldas, pantalones o lo que nos apetezca. Las encontramos en Amazon desde 25,11 euros .

GIOSEPPO Candor, Zapatos con Plataforma Mujer

PVP en Amazon 25,11€ Con un estilo similar a las anteriores pero con diseño tipo mules, fichamos estas alpargatas de plataforma con tiras cruzadas en varios colores (a cada cual más práctico) disponibles.

La suela de plataforma está decorada con cuerdas de estilo yute que contrastan con las tiras de piel sintética para crear un híbrido entre una sandalia de vestir y una alpargata. Las encontramos en Amazon desde 32,99 euros.

Sandalias Mujer Alpargatas Cuña Plataforma Chanclas Verano Playa Zapatillas de Cinturón Cruzado Punta Abierta Tacón 5.3 cm Negro Marrón Oro Leopardo EU35-EU43

PVP en Amazon 32,99€ Emmshu Kyra Multi Sandalias Plataforma Yute para Mujer

PVP en Amazon 41,99€ Emmshu Kyra Multi Sandalias Plataforma Yute para Mujer

