«Sin los últimos no hay Todos»: la advertencia de Juan Grabois por el Salario Básico Universal

En una publicación en su cuenta de Twitter, Grabois utilizó el logotipo del FdT, con el sol sustituyendo la letra O en la palabra «todos», y subió una imagen en referencia a su malestar con el oficialismo, del que su frente, «Patria Grande», forma parte.

Informate más Luis D’Elia y Juan Grabois casi terminan a las piñas al cruzarse en C5N «La indigencia es un crimen #SalarioBasicoUniversalYa», se completa la postal que el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) posteó.

— Juan Grabois (@JuanGrabois) August 16, 2022 Reclamo La implementación del Salario Básico Universal es una de las políticas que Grabois y los movimientos sociales le reclaman con mayor ímpetu al Gobierno.

Semanas atrás, durante una jornada de protestas, el abogado referenciado en el Papa Francisco lanzó: «Mirá a lo que llegamos, Alberto, a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo»,

«Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes «Es una cosa tan elemental. No entiendo cómo no se dan cuenta, ¡la puta madre! Es obvio que esto no da para más», disparó en aquella ocasión.

Fue en ese mismo acto cuando pronunció la frase que generó repudio en el arco político: «Y si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina».

Proyecto Aunque no hay unanimidad en el peronismo territorial y sus aliados sobre el apoyo al SBU, lo cierto es que los diputados oficialistas de Patria Grande, I taí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli , impulsan el proyecto y tensionan al Frente de Todos en la Cámara baja.

De momento, el Ejecutivo descartó llevar adelante la iniciativa debido a que consideran que conllevaría un alto costo fiscal.

