Sin los dos tercios, el MAS tendrá que negociar en siete ámbitos

El cómputo de votos alcanzó el 97,59 por ciento a nivel nacional y esto permite hacer la configuración de las dos cámaras que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El Movimiento Al Socialismo (MAS) estuvo a nueve parlamentarios de lograr los dos tercios; tendrá que negociar con Creemos o Comunidad Ciudadana (CC) para cualquiera de las siete tareas que requieren ese requisito de aprobación.

El Senado contará con 21 parlamentarios del MAS, 11 de CC y cuatro de Creemos. La cifra ideal para lograr los dos tercios en la Cámara Alta era de 24. En tanto, la Cámara de Diputados estará conformada por 73 representantes del MAS, 41 de CC, 16 de Creemos y los siete especiales indígenas campesinos también son del partido que ganó las elecciones, según el cálculo en base a los resultados al 97,59 por ciento que presentó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En este caso, para lograr los dos tercios era necesario conseguir 86 representantes. Esta cantidad de votos a favor es necesaria para la sanción de parlamentarios en la Cámara correspondiente.

Sin embargo, existen otras siete tareas que requieren la aprobación con dos tercios de la ALP en su conjunto; es decir, del Senado y Diputados juntos. Ambos hacen un total de 166 representantes, los dos tercios son 110; el MAS alcanzó 101 parlamentarios en total.

Las tareas que requieren aprobación de dos tercios de ambas cámaras se encuentran estipuladas en la Constitución Política del Estado (CPE). Una de ellas se encuentra en el artículo 158, numeral 4, que señala la necesidad de alcanzar esta votación para elegir a los miembros del TSE.

Asimismo, se requieren los dos tercios para la interpelación de Ministros y para acordar censura, según el artículo 158, numeral 18. La ALP también debe tener esta votación a favor para la designación del contralor general del Estado (art. 214), del fiscal general (art. 227) y del defensor del pueblo (art. 220), explicó el abogado constitucionalista César Cabrera.

En tanto, el artículo 411 de la CPE indica que cualquier ley de reforma parcial de la Constitución requiere alcanzar los dos tercios a favor. Finalmente, el inicio de juicios de responsabilidades o de juzgamiento de los Tribunales de Justicia, Agroambiental o Constitucional deben pasar por el mismo proceso de votación.

En esta gestión saliente, el MAS contaba con dos tercios de la Asamblea y, en numerosas ocasiones, los parlamentarios de oposición denunciaron que esto era utilizado para tomar decisiones de manera arbitraria que pusieron en tela de juicio la institucionalidad de la Contraloría, la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo.

En estos tres casos fue cuando más se cuestionó el actuar de los parlamentarios masistas, pues designaron a personas que no cumplían la totalidad de los requisitos y que tenían afinidad demostrada con el MAS; algo que no era permitido. Sin embargo, los asambleístas de oposición eran reducidos a que su voto no tuviera validez y sólo denunciaban las irregularidades a los medios sin que pudieran hacer más para evitar las designaciones.

Una actitud arbitraria similar se observó en las interpelaciones a ministros, pues nunca se dieron mociones de censura, pese a que algunos ni siquiera asistieron ante la Asamblea. Usualmente salían aplaudidos, pese a que sus intervenciones dejaban muchos cabos sueltos sobre algunos procesos. Por este motivo, el constitucionalista César Cabrera ve como una garantía de institucionalidad el hecho de que la bancada opositora pueda hacer un contrapeso de fuerzas.

“Definitivamente van a tener que pactar para lograr tomar decisiones. Esperemos que los parlamentarios opositores sean fuertes y pueda prevalecer el orden y la meritocracia en estas instituciones”, mencionó Cabrera.

Sin embargo, un riesgo que se corre es que se genere una alianza con Creemos y con ello el MAS logre los dos tercios y relegue a Comunidad Ciudadana. “Esperemos que cumplan su palabra y se mantengan firmes”, afirmó Cabrera.

Tocará esperar para conocer la actitud que asuman los nuevos parlamentarios.

La presencia de mujeres en el Senado es histórica

Por primera vez en la historia, Bolivia contará con mayor presencia femenina en el Senado. Al menos 20 de los 36 escaños de la Cámara Alta serán ocupados por mujeres, lo que significa el 56 por ciento de representatividad; es decir, un 11 por ciento más que en los comicios de 2014, según el informe de paridad de la Coordinadora de la Mujer.

Beni y La Paz son los departamentos que marcan la diferencia, pues tres de cuatro senadores electos son mujeres. En el resto de departamentos, la relación es de dos y dos.

“Si se consolidan estas cifras, Bolivia habría marcado un récord en la representación de mujeres en la Cámara Alta, que históricamente ha tenido preeminencia masculina”, afirma Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.

Con relación a la Cámara Baja, el conteo parcial nos aproxima a la paridad. Hasta la tarde de ayer, 62 de los 130 escaños eran para mujeres, lo que representa el 48 por ciento. Sin embargo, esto es 3 por ciento menos que los resultados de 2014, cuando 66 de las 130 diputaciones fueron para mujeres. De acuerdo con datos preliminares del cómputo oficial, el problema se presenta en diputaciones uninominales, pues, hasta ayer, de los 63 escaños, 36 eran para hombres.

Sin embargo, se espera que estos datos cambien para lograr paridad.

¿Cómo se conforma la Asamblea?

La Asamblea Legislativa Plurinacional está conformada por dos cámaras: la alta y la baja; es decir, el Senado y Diputados.

El Senado cuenta con 36 representantes, cuatro por departamento. En tanto, los diputados son 130, de los cuales 63 son uninominales, 60 son plurinominales y siete corresponden a las naciones indígenas.

LINK ORIGINAL: La Prensa

