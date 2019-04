Sin James, el Bayern destrozó al Dortmund 5-0

Entornointeligente.com / En un partido vital por el título de la Bundesliga, el Bayern de Múnich goleó al Borussia Dortmund (5-0) con una exhibición en la primera parte y suma tres puntos que le colocan líder del campeonato alemán. El Dortmund se presentaba en el Allianz Arena como líder y una victoria le habría dado medio título, pero se marchó de Múnich goleado y con la desventaja de que ya no depende de sí mismo para romper el dominio del Bayern (campeón en las últimas seis ediciones). El equipo entrenado por Niko Kovac basó su triunfo en una soberbia primera parte, en la que anotaron Mats Hummels (10), el polaco Robert Lewandowski (17), el español Javi Martínez (41) y Serge Gnabry (43). En la segunda parte, el Bayern se dedicó a controlar el partido y dejar pasar los minutos hasta el pitido final, aunque antes Lewandowski aún tuvo tiempo de lograr la manita en el 89. “Estamos muy felices, todo salió cómo habíamos planeado”, declaró el bigoleador. Con este resultado, el Bayern es el nuevo líder de la Bundesliga, con un punto más que el Dortmund (64 a 63) a falta de ocho jornadas para el final. Doblete de Lewandowski En el ‘Klassiker’ del fútbol alemán, el Bayern confirmó la sensación de que estaba mejor que su rival en las últimas semanas y pese a que la primera gran ocasión fue para el Dortmund, con un disparo al palo del sirio Mahmoud Dahoud (8), el equipo bávaro no dio opción a su adversario, al que arrolló en la primera parte. Hummels abrió el marcador cabeceando a la red un saque de esquina (10) y poco después Lewandowski aprovechó un error de la defensa para anotar el segundo (17). El Dortmund pudo aguantar el chaparrón hasta que a poco para el descanso, Javi Martínez anotase el tercero, de disparo colocado al palo (41) y Gnabry sentenció cabeceando, libre de marca, un centro desde la derecha de Thomas Müller. La segunda parte sólo sirvió para que Lewandowski anotase su gol 21 de la temporada, que le afianza al frente de la clasificación de máximos goleadores de la Bundesliga. Con estos goles, además, Lewandowski, mejor goleador extranjero en la historia de la Bundesliga, llega a los 201 goles en el campeonato germán, del que es el quinto máximo anotador de todos los tiempos, por detrás de Gerd Müller (365 goles), Klaus Fischer (268), Jupp Heynckes (220) y Manfred Burgsmüller (213). ‘Nos han dado una lección’ “Es duro, nos han dado una lección”, admitió el entrenador del Dortmund Lucien Favre. Preguntado sobre su planteamiento de partido, el técnico suizo declaró que “no sé si con otro sistema nos hubiese ido mejor; hablar después del partido es fácil decir que el plan no era bueno”. Antes, el RB Leipzig, tercer clasificado, consolidó su lugar en el podio con su victoria 4 a 2 en Leverkusen, pero el Eintracht Fráncfort (4º) siguió su ritmo con un triunfo agónico (2-1) en el campo del Schalke 04, con un penal transformado por el serbio Luka Jovic en el descuento (90+9). Leipzig aventaja en tres puntos al Eintracht, con ambos equipos dentro de la ‘zona Champions’, que en Alemania incluye a los cuatro primeros, y añaden todavía más presión al Borussia Mönchengladbach (5º), que queda ahora descolgado provisionalmente a 5 puntos del cuarto lugar, antes de recibir el domingo al Werder Bremen (6º). En el resto de encuentros del día destacó la victoria del Wolfsburgo (6º), que se mantuvo sólido en puesto de Europa League con su victoria 3-1 sobre el colista Hanóver (18º). Por su parte, el Fortuna Dusseldorf (10º) ganó 2 a 1 en el terreno del Hertha de Berlín (11º), mientras que Stuttgart (16º) y Núremberg (17º) igualaron 1-1 en un duelo directo entre dos equipos en serios apuros en la carrera por la permanencia.LINK ORIGINAL: El Colombiano

