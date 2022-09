Sin internet, agua potable y calles intransitables viven vecinos de Las Primicias en Alberto Adriani de Mérida

Entornointeligente.com /

Jorge Galvis Jr Calor 935 Fm www.fronteradigital.com.ve Los habitantes del barrio Las Primicias, parroquia Presidente Páez del municipio Alberto Adriani, denunciaron una serie de irregularidades comunitarias, cuatro sectores que en la actualidad sufren con la señal de internet y telefonía, cuatro años luchando por el mejoramiento de un nodo ubicado a 250 metros de la comunidad y hasta ahora nada de soluciones. Lucrecia Rivas, vocera de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez del barrio Las Primicias, señaló que a pesar de ser centro electoral, contar con un Simoncito, y un Maternal no tienen cómo comunicarse, por lo que las familias esperan ser tomadas en cuenta por los trabajadores de la empresa CANTV, quienes deben inspeccionar el nodo. Otro de los problemas comunitarios tiene que ver con la vialidad, están en deplorables condiciones, los cuatro sectores no encuentran la manera de ingresar con sus vehículos, ya que debido a las fuertes precipitaciones las calles están intransitables, los vecinos cuentan con una sola calle asfaltada. «El barro y las piedras imposibilita el libre tránsito en la populosa barriada de la parroquia Presidente Páez, por lo que solicitamos al alcalde Lisandro Segura una máquina que logre hacer los trabajos de mantenimiento en las calles de la comunidad y así mejorar la entrada y salida de vehículos», dijo. Indicó Rivas que otro de los problemas tiene que ver con el servicio del agua potable, el vital líquido no llega normalmente, la comunidad de Asoprovi tiene seis años sin agua por las tuberías, desconoce los motivos de esta crisis y los más preocupante es que nadie ayuda a resolver la problemática. Al cierre acotó que el único trabajo realizado por el Gobierno Municipal fue la canalización del caño que cruza por la barriada, ahora exigen la aprobación de un granzón para consolidar las labores hechas en el lugar, ya que las crecidas del afluente están acabando con las acciones hechas en el lugar.

