¿Sin Ezra Miller? Dalíland, la película sobre Salvador Dalí se estrenará en el Festival de Toronto

Ha sido de conocimiento público que Miller está en la película. La estrella de The Flash esta semana fue acusada de delito grave de robo en Vermont , además de varios otros enfrentamientos con la ley este año. Según informa el portal Deadline la participación de Miller no ha sido recortada de Dalíland .

Informate más Better Call Saul: caída libre para dos En una entrevista durante el Festival de Cannes de 2021, Harron dijo sobre la película: «Comenzamos a mirar a Dalí en la década de 1970, el Dalí mayor, con flashbacks del Dalí más joven, que se representan como una película antigua. Ese formato me emocionó mucho. Ezra tuvo como tres días entre terminar Animales Fantásticos y comenzar The Flash, e insistió en venir y hacer nuestra película. Toda la historia se desarrolla a través de esta especie de figura de Nick Carraway [Christopher Briney], que entra en la vida de Dalí como asistente y lo ve todo».

¿De qué trata Dalíland? Dalíland cuenta la historia de los últimos años del extraño y fascinante matrimonio entre el genio Dalí y su esposa, Gala, a medida que su vínculo aparentemente inquebrantable comienza a estresarse y fracturarse. Ambientada en Nueva York y España en 1973, la historia se cuenta a través de los ojos de James, un joven asistente deseoso de hacerse un nombre en el mundo del arte, que ayuda al excéntrico y voluble Dalí a prepararse para una gran exposición en una galería.

«Estamos emocionados de estrenar Dalíland de Mary Harron como la película de la noche de clausura de este año», dijo el CEO del Festival de Cine de Toronto, Cameron Bailey , en un comunicado difundido hoy. «No podríamos estar más orgullosos de que Harron sea una canadiense que ha llevado sus exploraciones singulares de excéntricos icónicos al escenario mundial. Al retratar la relación salvaje entre Salvador Dalí y su pareja, Gala, Harron continúa haciendo que el cine sea interesante y atractivo».

La película también está protagonizada por Barbara Sukowa, Rupert Graves, Alexander Beyer, Andreja Pejic, Mark McKenna, Zachary Nachbar-Seckel, Avital Lvova y Suki Waterhouse . Harron dirigió a partir de un guión escrito por John C. Walsh . Es producida por Edward R. Pressman de Pressman Film, David Sacks de David O. Sacks Productions, Daniel Brunt, Chris Curling de Zephyr Films y Sam Pressman.

Dalíland hará su estreno mundial el 17 de septiembre en el Roy Thomson Hall. El festival se lleva a cabo del 8 al 18 de septiembre.

LINK ORIGINAL: Ambito

