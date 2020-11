Sin distanciamiento: Estadio Luis Aparicio abarrotado de personas en acto oficialista (Video)

Entornointeligente.com /

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, permitió que una gran cantidad de personas se reunieran el estadio de béisbol Luis Aparicio , en Maracaibo, estado Zulia, para comenzar la campaña en esa entidad para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

De más está decir que en el lugar no se cumplió ningún tipo de distanciamiento social. Muchos individuos usaron incorrectamente el tapabocas. Lo indignante es que, según las cifras del Ejecutivo Nacional, Zulia se ha ubicado en el epicentro de la COVID-19 en el país, durante varias ocasiones.

Cabe recordar estas palabras del mandatario nacional, Nicolás Maduro: ¿Se quieren suicidar los que se quitan el tapabocas?, ¿Se quieren morir? ¿Qué pasa, pues? Vamos a elevar la conciencia. Hemos logrado un buen nivel de control del coronavirus.

Aglomeración de personas en el Luis Aparicio. (Foto:@MQuevedoF) Su discurso Cabello llegó aproximadamente a las 5:00 p.m., pero ya sus compañeros Alexander Villasmil, Taina González, Manuel Quevedo, Lisandro Cabello y Aloha Núñez ofrecieron un discurso. En este acusaron a los diputados de oposición por la crisis del país.

Cabello insistió con que deben ser chavistas todos los diputados que salgan electos en Zulia. Cabe destacar que, esta es una de las entidades más afectadas por cortes eléctricos, escasez de gasolina y de agua, las fallas en la distribución de gas doméstico y la hiperinflación.

Que nadie cante victoria. Hay que trabajar incansablemente pateando calle, dándole la cara gente, hablándoles para buscar los votos que tengamos que buscar. Después de que ganemos no vamos a decir ‘si te he visto no me acuerdo’. Tenemos que estar con más razón en los barrios, las comunidades, respondiendo a la confianza, indicó.

Aglomeración de personas en el Luis Aparicio. (Foto:@MQuevedoF) 5 ANILLOS

Para la #bajadadelachinita no dejaron entrar mas de 160 personas en #LaBasilica por miedo al #Covid_19 . Instalaron 5 anillos de seguridad, quien entraba lo bañaban en alcohol, no exagero. Ahora veo ésta vaina. La cuarentena y sus reglas al parecer no aplican para todos pic.twitter.com/gfyFfkVHdn

— Lenin Danieri D (@LDanieri) November 6, 2020

