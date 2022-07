Sin dinero ni trabajo, así será Ken en la tan esperada película de Barbie

Entornointeligente.com /

Esta semana revelaron detalles de cómo será el personaje de Ken en la inédita película de Barbie, grabada con personas reales, que se estrenará próximamente.

El mismo actor que encarna al personaje, Ryan Gosling, acaba de dar un par de detalles significativos para ET Online.

LEA TAMBIÉN: El COMPROMETEDOR VIDEO DEL SOBRINO DE RICKY MARTIN EN MEDIO DE LA ACUSACIÓN POR PRESUNTO INCESTO «La vida de Ken es incluso más dura que la de el agente invisible. Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene coche, no tiene casa. Está pasando por un momento duro», explicó

Sin embargo, no aclaró si esto se debe a que Ken, fuera de Barbieworld o cómo se llame su hogar natal, no tendría más remedio que vivir en la pobreza.

Sea como sea, parece que lo va a pasar mal, pero Gosling ha insistido en ser discreto respecto al argumento de Barbie.

«No es lo que crees que es, a menos que lo sea. Entonces quizá sepas lo que es, pero no será lo que crees que es. Espera ¿de qué estábamos hablando?», bromeó.

EL PAPEL DE KEN Sobre su papel en Barbie, que apunta a ser una sofisticada metacomedia en torno a la muñeca, según 20 Minutos Gosling ha pedido que se mire a Ken con ojos empáticos.

«Sentí que me estaba viendo a mí mismo. Me sentí visto», apunta, pues cree que nació «para interpretar a Ken».

«Creo que muchos Ken se sentirán vistos cuando vean esto. Hay que hacerlo por los Ken. Nadie juega con los Ken», insistió en torno jocoso.

