Sin cubrebocas y sinvergüenzas, así son los “Lords” y “Ladyes” más populares de la pandemia

Usar el cubrebocas en temporada de COVID-19 es vital, sobre todo para garantizar el bienestar de los demás. A pesar de las altas cifras de contagio por coronavirus hay personas que se niegan a creer en el virus y quienes menos usan el cubrebocas en espacios cerrados o lugares comerciales.

A través de las redes sociales se han hecho famosos los “Lords” y “Ladies” que han hecho toda una escena en lugares públicos y todo por no querer usar el cubrebocas.

Entre estos personajes destacan grandes personajes como lo son:

Lord Pantera

Un hombre de Jalisco se convirtió en un nuevo miembro de la realeza de las redes sociales al ser bautizado como 'Lord Pantera', luego de que se hiciera viral por amenazar a un empleado de una cafetería en Zapopan, quien le pidió que usara cubrebocas.

La persona entró a un Starbucks en Jalisco y le pidieron que utilizara la mascarilla de forma correcta, pero se enojó cuando le dieron la indicación y hasta se quitó la playera cuando comenzó a agredir al cajero.

Y es que despues de ver el corpulento cuerpo del hombre los empleados más que asustados quedaron privados de risa tras ver la escena de Lord Pantera.

¡Un nuevo miembro de la realeza mexicana¡ En Zapopan un hombre fue condecorado con el apodo #LordPantera por ponerse a amenazar como fiera a un empleado de una cafetería dentro de un centro comercial que está ubicado sobre avenida Santa Margarita. ¿ #covidiota ? pic.twitter.com/2kG8QjrkHq

— ¿Qué pasa en México hoy? (@pasa_en_mexico) October 9, 2020 Para los que este tipo de actos ya no son novedad es sin duda para la cadena de pizzas Little Caesar, pues antes de la pandemia ya tenían que lidiar con este tipo de personas, ahora en época de Coivid salen a relucir “Lady Pizza” y “Lord Pizza”.

“¿Quieres ver cómo le hablo a mi banda y ahorita valiendo verga llegan y los rafaguean?” con estas finas palabras es como una dama fue captada en video amenazado al personal de dicha pizzeria tras negarle el servicio y todo… por no querer usar el cubrebocas después de los gritos y alegatos la mujer se retiro del lugar no sin antes ser bautizada como “Lady Pizza”.

#LadyPizza es tendencia por quienes comparten este video. pic.twitter.com/kSG8bfk0tw

— ¿Por qué es Tendencia????? (@porkestendencia) June 8, 2020 Y si para rebeldes y amantes de la pizza hablamos no ya mejor ejemplo que el popularmente conocido en internet como “Lord Pizza”, este personaje agredió no a uno si no a varios empleados de la franquicia Little Caesar, todo empezó cuando al joven se le pidió de la manera más atenta que usara el cubrebocas dentro del establecimiento, a lo que el fino caballero respondió con agresiones y golpes.

Tanto así que entro a la cocina de la pizzeria para darle un surtido de dulces golpes al cajero, días después con lagrimas en los ojos el individuo pidió clemencia, pero ni las lagrimas de cocodrilo o las disculpas bastaron para que los cibernautas lo bautizaran como “Lord Pizza”.

#LoMásVisto VIDEO: #LordPizza enloquece, agrede y amenaza a empleados que le negaron el servicio. Ahora da su versión de los hechos. #ImagenDelDía #ImagenNoticias con @YuririaSierra pic.twitter.com/19ZYUbBLwP

— Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 3, 2020

