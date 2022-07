Sin claridad, en la administración de concesiones

Entornointeligente.com /

Uno de los problemas que tiene nuestro país en relación al tema de agua es que no existen cifras claras respecto a diversos temas, para María del Carmen Carmona Lara, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM antes de pensar en una cambios a la Ley Nacional de Aguas, primero se tiene que aplicar correctamente la que se tiene.

«El problema que tenemos en México es que no hay cifras claras respecto al agua. Todas son estimaciones, aproximaciones y todo es a través de estadísticas, el líquido no se puede manejar por esta vía porque tiene una unidad de medida», refirió.

La especialista indicó que en el tema de las concesiones la ley detalla cuáles son los principios para otorgar estos permisos de explotación y descarga, sin embargo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pide una serie de estudios y datos asociados que retrasa el trámite.

«El problema es que en este caso la Conagua reconoce dos cosas que parecieran muy raras a la hora que se analiza la legislación y obligaciones porque la comisión trabaja con un término que se llama sobreconcesión y sobreexplotación».

De acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) con los datos más recientes hasta octubre del 2021, el número total de títulos de concesión inscritos fue de 518,408.

De esta cifra, 336,755 es para uso agrícola, lo cual representa 64.9%, 146,585 es para el abastecimiento público en otras palabras es 28.28% del total.

«No es un problema ni de escasez (…) es de gestión. No puedo decir que hay orden si no tengo cifras veraces, si no tengo ni medidores para saber cuánto fue concesionado y sobre todo cuánto están descargando, porque también tendrían que pagar por esto último», abundó.

Carmona Lara afirmó que la ley de aguas tiene perfectamente establecidos los requisitos y pasos para una concesión, lo que no se tiene claro es lo que se refiere a la administración del agua.

