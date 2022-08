Simulacro multipeligro: ¿Qué dice el Indeci sobre las construcciones de viviendas? [Video]

Entornointeligente.com /

«Hemos observado en varias partes del país que la población construye sus viviendas en zonas que no son seguras como quebradas u otras lugares de alto peligro. Por favor, no expongan o instalen a sus familiares en esos sitios porque posteriormente van a tener problemas al perder su hogar ante un sismo u otro tipo de desastre», sostuvo al programa Andina Al Día . El funcionario recordó que este lunes 15 de agosto se realizará el segundo Simulacro Nacional Multipeligro, al conmemorarse 15 años del terremoto de Pisco de 7.9 de magnitud y que dejó 596 fallecidos, 434,614 personas damnificadas, 221,060 afectados y 93,708 viviendas entre destruidas e inhabitables. Puedes leer: Mochila de emergencia: cómo prepararla para enfrentar un sismo Yañez Lazo señaló que, de acuerdo a una estudio realizado en el 2017, un terremoto de 8.8 de magnitud en Lima dejaría cerca de 120,000 fallecidos, y que incluso esa cifra se elevaría, teniendo en cuenta que la capital ha crecido aceleradamente en estos últimos años. «Si no trabajamos en la prevención vamos a tener serios problemas en el futuro. Lima ha crecido desordenadamente con infraestructura de mala calidad que, llegado el momento, van a generar mayores pérdidas humanas y de infraestructura», acotó. Además, dijo que en todo el territorio peruano ocurren diversos tipos de emergencias por factores de la naturaleza como el reciente incendio forestal registrado en el Cusco y los sismos registrados en estos días en la ciudad de Arequipa, Huancavelica y Tacna, por lo que la población debe estar preparada para enfrentar estas estas y otras situaciones para salvaguardar la vida de toda la familia. «Es muy importante que la población aproveche estos simulacros para preparar un plan familiar de emergencia, tener lista la mochila de emergencia, caja de reservas de alimentos y la zona segura de evacuación tanto en casa, en la escuela o en el trabajo (…) también es preciso definir la persona que tiene una mayor capacidad de liderazgo y de ecuanimidad quien será la responsable de conducir a todas las personas a una zona segura», expresó. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el Perú se encuentra en un silencio sísmico de más de 200 años y que lo más probable es que en cualquier momento puede producirse un sismo de magnitud 8.8 en las costas de Lima lo que provocaría graves daños humanos y materiales. El funcionario recordó a la población que los sismos no avisan e invocó a asumir este ejercicio de simulacro de la manera más consciente. Recalco la necesidad de preparar a los niños en las escuelas para que puedan enfrentar un movimiento telúrico y que ubiquen rápidamente las zonas de evacuación que los protegerá de dicho evento. Yañez aprovechó la oportunidad para invitar a todos los colegios a que visiten su centro de sensibilización para la gestión de riesgo de desastres que se encuentra en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) el cual tiene simuladores de sismo donde los escolares podrán experimentar tal situación de movimiento terrestre. Puedes leer: IGP: qué zonas de Lima y Callao sufrirían más si ocurriera un sismo como el de 1940 El tercer Simulacro Nacional Multipeligro de este año se desarrollará el 7 de noviembre en el horario nocturno de las 8 p.m. fecha en la cual se recuerda el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. «Tenemos que estar preparados señores, no esperemos a que suceda un sismo de gran magnitud y no sepamos qué hacer. Por favor, comprométanse en este simulacro para afrontar todo tipo de emergencia que puede ocurrir en cualquier región del país», reiteró. Más en Andina: ¡Atención! En estos distritos de Lima habrá cortes de luz hasta el domingo 14 de agosto ?? https://t.co/VASVFGT9QV Empresa Enel informa que se trata de cortes preventivos para hacer mantenimiento. pic.twitter.com/RHMBfgMVbR

