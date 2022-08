Sims 4 causa polémica por actualización que aprueba incesto entre personajes

Entornointeligente.com /

El popular juego Sims 4 ya va en su cuarta generación y hace pocos días recibió una actualización que proponía añadir algo más de realidad a este mundo virtual. La novedad traía vello corporal y nuevas sensaciones como miedos o deseo.

Sin embargo, gamers notaron que la actualización también llegó con comportamientos no tan comunes para los videojuegos. De acuerdo con PC Gamer, Sims 4 permite ahora relaciones incestuosas además de que los personajes ahora están envejeciendo de manera acelerada.

La actualización, que llegó el 26 de julio, hace que algunos personajes sientan deseo por jugadores que hacen parte de su familia en Sims. Además hubo un testimonio de un jugador que indicó que su perfil masculino quería pedirle a su hermana que fuera su novia. Incluso hubo quien informó que una hija quería salir con su padre, dentro del juego.

Los informes se han manifestado por medio de Twitter y otras redes sociales. Además se habilitó un espacio en línea para que los usuarios que experimenten inconvenientes puedan denunciarlos allí.

«Estamos buscando arreglarlo lo antes posible, gracias por todos los informes de errores, lo apreciamos. Por supuesto, también estamos trabajando en el problema del envejecimiento«, explicó SimGuruNick, diseñador de calidad en el equipo de operaciones en vivo de Los Sims 4.

Además de esta particularidad, usuarios de la plataforma interactiva informaron que en ocasiones Sims de bebés están pasando a ser adultos mayores en cuestión de minutos, error en el que la plataforma también estaría trabajando.

I just wanted to acknowledge that the Want to date a family member is something we know about, we’ve reproduced ourselves, we’re working on it. We’re looking to get it fixed ASAP, thanks for all the bug reports, we appreciate it. We’re of course working on the aging bug too.

