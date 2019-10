Simpatizantes oficialistas agreden y roban a equipo periodístico de @VPITV

Entornointeligente.com /

Sujetos agredieron y robaron al equipo de @VPITV, mientras cubrían un acto político en el que participaba la dirigente nacional María Corina Machado en el estado Apure. Sulay García, periodista de la televisora y el camarógrafo Castor Rodríguez estaban saliendo de la Casa Sindical De San Fernando de Apure, cuando seguidores del oficialismo los agredieron física y verbalmente y despojaron de sus pertenencias, tal como quedó reseñado en un video publicado en las redes sociales. Espacio Público denunció el hecho, el cual se suma a una serie de actos similares en contra de los profesionales de los medios de comunicación, en el cumplimiento de su labor periodística. La coordinadora nacional de Vente Venezuela se hizo eco de la denuncia, al declarar en su cuenta Twitter: “Ordenaron rodearnos y arremetieron contra nosotros. Al régimen solo le queda la violencia, pero se demostró que los ciudadanos se crecen en estos momentos”. Casos más recientes de violencia contra medios Jhoalys Siverio, corresponsal del portal digital Crónica Uno en el estado Bolívar, fue obligada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a borrar un material. Andrés Rodríguez, reportero gráfico del portal El Pitazo; le robaron su teléfono celular mientras cubría la concentración del oficialismo el jueves 24 de octubre en la plaza La Candelaria, Caracas. La reportera Rosmina Suárez de la emisora Radio Fe y Alegría 88.1 FM de Maracaibo, Zulia ; se encontraba en el parque Rafael Urdaneta para cubrir la convocatoria de protesta de la oposición de este jueves 24 de octubre; cuando fue rodeada por un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana , quienes intentaron despojarla de su teléfono. A los reporteros Andreína Ramos y Rafael Riera de Venezolanos por la Información ; Reinaldo Gómez y Daniel Sosa del diario El Informador, les impidieron cubrir el ingreso de heridos al hospital Pediátrico Agustín Zubillaga tras un accidente que se originó en Sarare, estado Lara . Julio César Rojas, corresponsal del Circuito Regional de Noticias , fue retenido, golpeado y robado por sujetos desconocidos el lunes 21 de octubre cuando se trasladaba en un taxi en Acarigua , estado Portuguesa. The post Simpatizantes oficialistas agreden y roban a equipo periodístico de @VPITV appeared first on El Carabobeño .

