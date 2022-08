Entornointeligente.com /

Simone Tebet confirma chapa feminina à Presidência com Mara Gabrilli, do PSDB, como vice Anúncio desta terça (2) acontece após conversas entre as candidatas e os presidentes dos três partidos da aliança (MDB, PSDB e Cidadania), em São Paulo. Por g1 SP — São Paulo

02/08/2022 11h23 Atualizado 02/08/2022

1 de 4 As senadoras Simone Tebet e Mara Gabrilli participam de evento em SP para anúncio da vice na chapa da aliança MDB, PSDB e Cidadania. — Foto: Reprodução/TV Globo As senadoras Simone Tebet e Mara Gabrilli participam de evento em SP para anúncio da vice na chapa da aliança MDB, PSDB e Cidadania. — Foto: Reprodução/TV Globo

A senadora Simone Tebet , candidata do MDB à Presidência, confirmou na manhã desta terça-feira (2), a também senadora Mara Gabrilli ( PSDB ) como sua vice na chapa que disputará a eleição de outubro.

O anúncio desta terça foi feito na cidade de São Paulo, após conversas entre as duas candidatas e os presidentes dos três partidos da aliança – Baleia Rossi (MDB), Bruno Araújo (PSDB), Roberto Freire ( Cidadania ) – e o senador Tasso Jereissati (PSDB).

A informação havia sido antecipada pelo repórter Ricardo Abreu no blog do Camarotti na segunda (1º). Pouco depois, em evento na Fiesp com presidenciáveis, Tebet disse que teria uma chapa puramente feminina, mas não mencionou quem seria a candidata.

«É por isso que eu quero aqui anunciar para as senhoras e aos senhores, que pela vez, provavelmente a primeira vez na história da República do Brasil, nós teremos uma chapa pura para candidato à Presidência da República. A minha vice será mulher», disse.

2 de 4 O presidente do PSDB, Bruno Araújo, participa do anúncio de Mara Gabrilli como vice de Simone Tebet, em São Paulo. — Foto: Reprodução/TV Globo O presidente do PSDB, Bruno Araújo, participa do anúncio de Mara Gabrilli como vice de Simone Tebet, em São Paulo. — Foto: Reprodução/TV Globo

Apesar de Tebet falar em ineditismo em uma chama puramente formada por mulheres, o PSTU anunciou no sábado (30) uma candidatura exclusivamente feminina para a Presidência , com Vera Lúcia como cabeça de chapa e a indígena Kunã Yporã no posto de vice.

«O Brasil vive talvez o momento mais difícil da sua história. Nós temos o Brasil dividido e a eleição deixou de ser uma festa e virou uma guerra de ódio, com ameaças constantes à nossa democracia e às nossas instituições. Nós não podemos aceitar isso como nosso destino. Reunimos aqui [nessa chapa] o que temos de melhor para devolver ao Brasil a alegria da vida pública», disse o senador Tasso Jereissati (PSDB) ao falar da união das duas colegas para a disputa presidencial nesta terça (2).

O nome de Gabrilli vem à tona após o próprio Jereissati desistir de integrar a composição. O martelo sobre a nova vice foi batido na segunda à noite, em reunião entre os caciques da coligação, que avaliavam também os nomes de outras duas mulheres: a senadora Eliziane Gama (Cidadania) e a candidata tucana ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra.

«Nós estamos com duas mulheres que não estão para compor cenário, mas para mudar a história», disse o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire.

3 de 4 Painel de coletiva do PSDB anuncia a senadora Mara Gabrilli como vice de Simone Tebet (MDB) na chapa que concorre à Presidência da República. — Foto: Phillipe Guedes/TV Globo Painel de coletiva do PSDB anuncia a senadora Mara Gabrilli como vice de Simone Tebet (MDB) na chapa que concorre à Presidência da República. — Foto: Phillipe Guedes/TV Globo

Durante sua fala na Fiesp, a emedebista disse que teve de «enfrentar caciques do nosso partido» para confirmar sua candidatura. Ela criticou um grupo de lideranças do MDB que declarou apoio ainda no 1º turno ao ex-presidente Lula , candidato do PT .

«Não é fácil para uma mulher enfrentar o meu partido, o maior partido do Brasil, quando outros candidatos querem nos puxar o tapete. 'Vamos tirar Simone porque queremos ganhar no primeiro turno', 'Vamos tirar Simone porque ela pode ser competitiva'», afirmou Tebet.

4 de 4 Mara Gabrilli foi a primeira deputada federal tetraplégica do país — Foto: Rogério Marques/ Estadão Conteúdo Mara Gabrilli foi a primeira deputada federal tetraplégica do país — Foto: Rogério Marques/ Estadão Conteúdo

