Simone fala sobre futuro na música e revela que não seguirá carreira gospel: 'permaneço no sertanejo'

21/08/2022 11h40 Atualizado 21/08/2022

Simone fala sobre futuro na música e revela: ‘permaneço no sertanejo’

A cantora Simone Mendes revelou neste domingo (21) que não seguirá carreira gospel e continuará cantando sertanejo depois do fim da dupla com a irmã, Simaria. As cantoras anunciaram o fim da parceria na quinta-feira (18), após 10 anos de carreira.

«Andei lendo algumas matéria que diziam que eu seguiria carreira gospel. Todo mundo sabe que eu sou cristã, minha família é cristã, mas eu ainda não vou seguir o gospel. Ainda não é tempo», contou através das redes sociais.

Apesar de não ser um projeto a curto prazo, a artista não negou um futuro no gospel e frisou que 'espera o tempo de Deus'.

1 de 3 Simone se apresentou sem Simaria em Salvador — Foto: Fabio Bouzas/Bahiatursa Simone se apresentou sem Simaria em Salvador — Foto: Fabio Bouzas/Bahiatursa

Após negar a carreira no meio religioso, Simone frisou que ama o sertanejo e que é grata ao estilo que a lançou na carreira musical. Mesmo sem a irmã, ela irá permanecer na «sofrência».

«Irei continuar porque a sofrência aqui é garantida. Esse som me move, eu amo ver todo mundo cantar, se apaixonar, se divertir. Não teria como cantar outro estilo enquanto Deus não me permite», afirmou.

A cantora também disse que os músicos que irão acompanhá-la na carreira solo serão os mesmos da dupla Simone e Simaria. Ela revelou ainda que está pensando em algumas mudanças, como uma nova roupagem no estilo musical e até um corte de cabelo diferente.

«Nós vamos preparar um show muito fera para vocês. Eu estou com uma vontade muito grande de viver esse processo novo na minha vida», disse.

Simone aproveitou para agradecer o carinho dos fãs e dos contratantes, além de falar da irmã, Simaria. Ela afirmou que está feliz pela irmã, que decidiu dar um tempo na carreira para cuidar dos filhos.

«A coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente. Ela é meu sol, minha luz, minha anja, eu a amo mais do que qualquer coisa nesse mundo», falou emocionada.

Fim da dupla

2 de 3 Comunicado sobre separação da dupla foi publicado nas redes sociais. — Foto: Reprodução/Redes Sociais Comunicado sobre separação da dupla foi publicado nas redes sociais. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Baianas de Uibaí, no norte da Bahia, Simone e Simaria cantavam juntas há dez anos. As especulações sobre uma possível separação começaram desde que um áudio vazou com uma discussão da dupla durante a gravação de um programa de televisão, no começo de maio.

Simaria afirmou a seguidores do Instagram que a dupla fez as pazes logo em seguida e que tudo não passou de um desentendimento entre irmãs.

No entanto, no dia 10 de junho, a cantora se atrasou mais de uma hora para o show da dupla em Caruaru (PE), e a apresentação foi iniciada apenas por Simone.

3 de 3 Simone faz homenagem para Simaria — Foto: Reprodução/Redes Sociais Simone faz homenagem para Simaria — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na quinta-feira, a dupla anunciou fim da parceria. Na publicação, Simaria detalhou que irá se afastar temporariamente dos palcos para cuidar dos filhos e da condição vocal. Já Simone, garantiu que em breve estará de volta aos palcos e disse que conta com o apoio, carinho e energia dos fãs nessa nova trajetória.

Após o anúncio, Simone fez uma homenagem à irmã através de uma publicação nos stories com uma foto da dupla.

«Te amo minha irmã! Obrigada por TUDO. Você é meu sol, minha luz. ❤️ @simaria», escreveu a baiana.

