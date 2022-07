Simón Bolívar se muda a las provincias del valle

Entornointeligente.com /

La fase 1 regional de la Copa Simón Bolívar 2022 para Cochabamba se jugará con mayor frecuencia en las provincias vallunas, a diferencia de años pasados, cuando el balompié del ascenso se concentraba en la ciudad capital.

Según la programación oficial que hizo oficial la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), de los seis partidos de las primeras tres fechas (rueda de ida), cinco se diversificarán por otras provincias, además que el restante se disputará en un nuevo escenario de Cercado.

Por la fecha 1 jugarán este sábado: Real Mizque vs. Nueva Cliza, desde las 15:00 en el estadio Municipal de Mizque, mientras que de manera paralela se medirán Enrique Happ vs. Cochabamba FC, pero en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos.

La segunda fecha, pactada para el miércoles 27 de julio, tendrá en escena a los partidos entre Nueva Cliza vs. Cochabamba FC (15:00, en el estadio Municipal de Arbieto), mientras que Real Mizque se recibirá a Enrique Happ (15:00, en el estadio Municipal de Mizque).

La tercera jornada tendrá lugar el sábado 30, con los cotejos entre Enrique Happ vs. Nueva Cliza, a jugarse desde las 15:00 en el estadio de Entre Ríos. A la misma hora (15:00), Cochabamba FC vs. Real Mizque se enfrentarán en el renovado parque El Pulpo, de la OTB San Juan Bosco (ex Villa México), una nueva alternativa para el balompié valluno.

La segunda rueda tendrá dos cotejos en Arbieto, uno en Mizque, dos en Entre Ríos y dos en El Pulpo de Cercado, en fechas a determinar.

Los dos primeros de los nueve grupos y los seis mejores terceros avanzan de ronda.

