Simeone, en ‘La Nación’: “Ya no somos el equipo del pueblo” – AS.com

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid , repasa en La Nación los temas candentes del equipo rojiblanco y sobre su estilo de juego. “Me gustan los jugadores rebeldes” , asegura.

Estilo : “Tenemos un estilo muy definido, que lo hemos podido desarrollar en algunos sitios de una forma mayor. En Estudiantes se desarrolló muy bien y en el Atlético de Madrid, también. Considero que la esencia del equipo es reconocida por todos , desde un chico, un empleado del club o un hombre mayor, todos ellos saben que van a ver un equipo fuerte, intenso. Esa esencia hay que moldearla y cuidarla, y la esencia no tiene nada que ver con el juego . Incluso, con mejores jugadores tampoco debemos cambiar la esencia ni las formas, pero sí potenciar la propuesta con esos jugadores”.

Atlético España Noticias Estadísticas Historia del club : “Cuando los entrenadores llegamos a un club, necesitamos entender su historia. Si no la entendemos, estamos destinados a pasarlo mal . Si yo no siento esa esencia, no voy. Desde el momento que acepto ir, lo más sano y lo más noble del entrenador es preguntarse: “¿Cuál es la historia de este club?”. El Ajax tiene una escuela definida. El Barcelona la tiene, Juventus también. Y el Atlético de Madrid, también. El Madrid, no. Porque alterna en base al talento . Y hay equipos que están creciendo como el City de Guardiola, que no tiene historia, pero sí está de a poco acoplándose a lo que Guardiola le está marcando como camino”.

Enseñar a ganar : “Se lo prepara para competir. Intentamos ir formando jugadores. Hoy tenemos un cambio generacional importante en el Atlético y hemos ido preparando a los Giménez, a los Saúl, a los Koke, a los Thomas , a todos esos chicos que fueron construyendo con nosotros el imprescindible recambio generacional. Ojalá ellos puedan seguir transmitiendo lo que sus compañeros, como líderes, les dejaron . Ahora, ellos van a tener que asumir el liderazgo”.

Tipo de jugador : “Me gustan los rebeldes, los que son más difíciles de tratar, porque es un desafío cambiarles la cabeza para que crezcan en la vida. Porque en la cancha te comportás como en la vida: el egoísta y el generoso son el mismo adentro y afuera”.

Su opinión del VAR: “¿Ayuda el VAR? Ayuda. ¿Perjudica más a los grandes o los chicos? A los grandes, porque vos antes ibas al campo del Madrid, del Barcelona o del Atlético, se caía un rival en tu área y no pasaba nada ; ahora, al menos, están obligados a ir a revisarlo”.

Renovación del equipo: “Será un momento de renovación, se fueron líderes importantísimos dentro del equipo , que jugaban todos los domingos. Vamos a tener que reinventarnos, y para eso vamos a tener que pensar solamente en el día a día”.

Equipo del pueblo : “Ahora, con una gestión muy buena, hay un estadio, grandes instalaciones, podemos comprar a los Lemar, a los Joao Félix . Aspiramos a construir jugadores desde los 21 y 22 años, desde Giménez y Koke, para que años después sean los Griezmann y los Oblak. Ya no somos el equipo del pueblo”.

