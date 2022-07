Silvina Batakis se reunirá con el Fondo Monetario Internacional en Washington

Entornointeligente.com /

La ministra de Economía de Argentina, Silvina Batakis , aterrizará hoy en Washington para reunirse con altos funcionarios del Departamento del Tesoro, la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva, el staff del Fondo y el Banco Mundial, inversores y analistas de Wall Street y empresarios y ejecutivos de empresas norteamericanas, una agenda intensa de dos días que le servirá como carta de presentación en EE.UU. en el momento más delicado de la gestión del presidente Fernández.

Agenda Georgieva recibirá a Batakis mañana en el FMI, ese mismo día se reunirá con el staff del organismo, y tiene previsto ver en el Tesoro a David Lipton , un hombre clave que conoce muy bien la economía argentina. También será recibida en el Banco Mundial por el director Gerente de Operaciones, Axel Van Trotsenburg.

Al día siguiente, Batakis tendrá un desayuno con inversores y analistas de Wall Street, y un encuentro en la Cámara de Comercio para tener una ronda con empresas inversoras en la Argentina, además de bilaterales con directivos de Google, Chevron, Amazon y General Motors.

MIRA TAMBIÉN Silvina Batakis: se vienen dos meses de un escenario «muy complejo» a nivel económico Batakis tendrá su presentación en EE.UU. en un momento crítico para la economía argentina. El pasado 13 de julio, Batakis mantuvo lo que ella misma calificó como una conversación «fructífera» con Georgieva, con quien acordó seguir trabajando en el marco del pacto entre Argentina y el FMI.

Sin embargo, el agravamiento de la crisis económica en las últimas semanas, con subidas constantes en las cotizaciones de los dólares multilaterales y una gran volatilidad en los mercados financieros, han sembrado dudas sobre el cumplimiento de ese programa, sobre todo en lo relativo a la inflación, que en los primeros seis meses del año avanzó un 36,2 %, acercándose a la meta de entre el 38 % y el 48 % acordada con el FMI para todo 2022.

Batakis se enfrenta con tres desafíos: que se entienda la profundidad de la crisis -algo que quedó al descubierto con el cimbronazo cambiario-, la necesidad de accionar rápido y el requerimiento de que las iniciativas que tomen esté dentro de un marco de acuerdo político.

MIRA TAMBIÉN El «dólar turista», la fórmula argentina para frenar la expansión del «blue» Preparación «Hay una necesidad de salir por arriba», explican sobre el fundamento de no chocar contra ninguna facción, algo que clausuró la capacidad de gestión de su antecesor, Martín Guzmán . Curiosamente, el nombre del exministro fue duramente cuestionado por fuentes políticas dentro de Casa Rosada en los últimos días. Sin embargo, Economía señaló que en el segundo semestre, se habría cumplido con las metas con el FMI.

Batakis viajará a Washington pese a la suspensión -por covid positivo- del encuentro bilateral entre el presidente Alberto Fernández y su par estadounidense, Joe Biden. La ministra viajó anoche con una única acompañante, la secretaria de Política Económica, Karina Angeletti.

Ayer, la ministra se reunió con el presidente Fernández y con Miguel Pesce, titular del Banco Central ( BCRA ) para analizar la coyuntura. En los pasillos del Palacio de Hacienda corrieron versiones de primeros desencuentros entre Batakis y Pesce. En el BCRA negaron chispazos e incluso recordaron que, en conjunto, desmintieron la información de un supuesto «dólar agro», que deslizaban actores dentro del propio Gobierno.

Cerca de Pesce argumentan que una baja de retenciones -aunque fuera temporal- afectaría principalmente al Tesoro, que maneja Batakis al restarle ingresos. Indirectamente, golpearía también al BCRA, por los requerimientos por mayor emisión monetaria, hoy al límite.

Batakis también estuvo ayer con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, ajustando la agenda que tendrá en Washington. (Con información de La Nación/ GDA y EFE)

Piden «prudencia» con el informe del Mossad

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, Agustín Rossi, pidió ayer prudencia y esperar a que la Justicia argentina investigue el informe de Israel, en el cual se reveló que Irán no estaría vinculado con los atentados terroristas de Hezbolá en el país suramericano.

De acuerdo con una publicación de The New York Times (NYT), que citó una investigación interna del Mossad -servicio secreto israelí-, Irán no estuvo vinculado con los atentados terroristas de Hezbolá en la década de 1990 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la embajada de Israel en Argentina.

«La causa es emblemática y sensible para la Argentina. Entiendo que debe seguir el camino judicial, si Israel envía información deberá ser investigada por la Justicia», dijo Rossi a FM Milenium.

Según NYT, los atentados fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbolá, cuyos operativos no estaban vinculados a Irán y no tuvieron la colaboración de ciudadanos argentinos. También detalló que los materiales para fabricar los explosivos entraron de forma ilegal a Argentina en botellas de jabón y cajas de bombones.

Israel, Argentina y Estados Unidos siempre han defendido que Irán estuvo implicado sobre el terreno con los atentados, algo que el informe del Mossad desmentiría.

El atentado a la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994 y que causó 85 muertos y 300 heridos, se trató de un gran ataque terrorista contra los judíos de Argentina. (EFE)

