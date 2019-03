Silvia Pinal deja el hospital, pero continuará tratamiento en casa

Entornointeligente.com / Silvia Pinal dejó este domingo el hospital tras siete días de recuperación . La primera actriz fue internada debido a una neumonía multifocal, es decir, tenía diferentes focos de pulmonía. Su hijo, Luis Enrique, dijo que continuará con antibióticos, pero ya en su hogar y seguirá acudiendo a sus consultas en los próximos días.

” Está de buen ánimo, muy contenta, feliz de irse a casa “, dijo. Debido a que debe continuar con su tratamiento y evitar exponerse, explicó que su participación en la serie “La Casa de las Flores” está en espera.

“No va a poder trabajar, creo que ese rollo de “La Casa de las Flores” va a estar en espera , no se va a poder confirmar, todavía hay mucho que ver con su salud antes de que empiece a trabajar, lo que más le gusta es trabajar pero va a ser muy cuidada, con condiciones especiales, que no se agote, que no espere mucho, que no esté a un lado del foro esperando o lo que sea”.

Foto: Internet. / Silvia Pinal a través de los años. Durante su estadía en el hospital, tanto los hijos de la actriz como su ex pareja, Enrique Guzmán, estuvieron pendientes de ella, ya que de acuerdo a Luis Enrique, sus papás sí tuvieron muchos problemas, pero ahora son amigos.

“Yo sí tengo bastante contacto con mi papá, él vino a visitarla, ellos se amaron mucho y él se preocupó todo el tiempo por ella, me estuvo preguntando cómo estaba hasta que vino a verla. Ambos se hicieron amigos desde hace muchos años, lo que está pasando en la serie es algo que pasó hace 40 años, sí hubo broncas muy fuertes, pero como cualquier pareja que se ama, se perdonaron y acabaron siendo amigos, ya no de hablarse todos los días, pero sí se preocupan por el otro”.

Una experiencia fuerte para sus hijos, la serie de Silvia.

Respecto a la serie sobre su madre, en donde se cuentan episodios fuertes de su vida, externó.

“Para toda la familia está siendo una experiencia muy fuerte, más las cosas de violencia porque son cosas que yo tenía 4 años, experiencias muy traumáticas, lo bueno es que eso ya está en el pasado y si ellos ya se perdonaron…”.

Foto: Internet. / Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Por otro lado, su hermana Sylvia Pasquel también está atravesando por problemas de salud por EPOC, por lo que se encuentra en tratamiento y viajando constantemente a Acapulco para mejorar. En cuanto a Alejandra Guzmán, también está recuperándose de las múltiples operaciones a las que fue sometida en la cadera. De hecho, este mismo domingo iba a la cámara hiperbárica en el mismo hospital, dijo su hermano.

Finalmente, aseguró que Silvia Pinal es muy fuerte y sana, más que todos sus hijos.

“Ella es muy sana, tiene más salud que todos nosotros, es raro que se enferme por eso cuando pasa no le gusta para nada, como ha gozado siempre de buena salud, le chocan este rollo de los doctores y los hospitales”.

