Silver Surfer volverá con una nueva mini-serie en junio

La última vez que vimos a Silver Surfer en los cómics de Marvel, el personaje había sido consumido por un Agujero negro durante los eventos de Guardians of the Galaxy . Sin embargo, la historia del surfista todavía no llega a su fin.

Marvel anunció que Silver Surfe r volverá en junio con una nueva mini-serie en solitario escrita por Donny Cates e ilustrada por Tradd Moore.

La publicación llamada Silver Surfer: Black retomará desde los eventos del cómics de los Guardianes ,que también fue escrito por Cates, y además promete ser una culminación de todo el trabajo del autor en el lado cósmico del universo Marvel.

“Cuando Donny Cates escribió el primer número de la nueva serie Guardians of the Galaxy, ambos estuvimos de acuerdo en que la aventura de Silver Surfer no iba a terminar ahí, que aún había más historias que contar sobre lo que sucedió a todos los héroes cósmicos que fueron absorbidos por el agujero de gusano de la Orden Negra”, e xplicó el editor Darren Shan al sitio web Marvel.

Publicidad “¡Pero la imaginación de Donny realmente se puso en marcha cuando el artista Tradd Moore firmó!”, añadió Shan. “Los lectores no se darán cuenta, pero Silver Surfer: Black es la culminación de todo lo que Donny ha estado escribiendo desde su carrera en Thanos. ¡Y Tradd Moore está entregando algunos de los visuales más locos vistos los cómics de Marvel de hoy!

Junto al anuncio Marvel reveló la primera portada para Silver Surfer: Black a cargo de Moore.

Y la portada variante también para el número 1 de la mini-serie, la cual fue creada por Nick Bradshaw.

Silver Surfer: Black será lanzado en junio.

