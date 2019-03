Silla, palabras, etc.

Entornointeligente.com / P.: Vivo en el exterior. De niño oía el dicho “el que se va para Barranquilla pierde su silla”. ¿Existe todavía? Roland Quevedo I., s. i. R.: No he vuelto a oírlo. En realidad, el dicho es “el que se fue de Sevilla perdió su silla”. En el siglo XV hubo un clérigo español, obispo de Ávila y arzobispo de Sevilla y de Santiago de Compostela, llamado Alfonso de Fonseca, que tenía un sobrino del mismo nombre que, a su vez, fue también arzobispo de Sevilla y de Santiago. Ambos tenían ánimos pendencieros y eran arbitrarios y codiciosos como la generalidad de los prelados españoles en esa centuria antes de los Reyes Católicos. El sobrino, que sobresalía por su energía y su talento, fue nombrado en 1460 arzobispo de Santiago, pero su tío, en ese momento instalado en Sevilla, le pidió insistentemente que cambiaran por un tiempo el gobierno de las dos sedes, y así ocurrió. Con el transcurso de los días, el tío quiso regresar a Sevilla, pero el sobrino no estuvo de acuerdo, lo que originó una grave disputa entre ellos. Entonces, quienes apoyaban al sobrino decían: “El que se fue de Sevilla, perdió su silla”. El dicho se usa para advertir que la ausencia puede generar perjuicios, pérdida de oportunidades o el no derecho a recuperar el cargo abandonado. P.: En un meme leí que ‘nimio’ significa una cosa, pero también lo contrario. ¿Cómo se llaman esas palabras? Reyes Díaz, B/quilla. R.: El nombre en español es enantiosémicas (del griego enantio, opuesto, y semia, significado), pero como es un vocablo raro y disonante, que nadie usa, se emplea, tomado del inglés, autoantónimos. Son palabras que se interpretan mal o comienzan a usarse de manera irónica o por molestar, y quedan también con el significado contrario. Un ejemplo clásico es ‘nimio’, que figura como “insignificante, escaso, sin importancia”, pero también como “trascendental, excesivo, valioso”, alcance más preciso, pues la voz viene del latín nimius, que quiere decir “abundante, excesivo”. Otros ejemplos –pocos, por falta de espacio– son arrendar: ceder un inmueble o tomarlo; verga: Luis es la verga (es lo máximo) o Luis vale verga (no es gran cosa); conjurar: conspirar para hacer un daño o conspirar para impedirlo; monstruo: alguien grotesco y vil o un deportista excepcional. P.: ¿De dónde viene el término ‘etcétera’? José Luis Sanjuán, Malambo R.: Según Joan Corominas, su empleo se dio a partir de 1658. La palabra puede escribirse completa, pero con más frecuencia se usa abreviada: etc. Viene del latín et cetĕra, que quiere decir ‘y lo demás’, y sirve para sustituir la parte final de una frase o de una enumeración porque se considera superflua o innecesario mencionar. Un uso redundante es escribir ‘y etc.’ porque entonces el significado sería ‘y y lo demás’. Nunca debe finalizar con puntos suspensivos porque, asimismo, sería redundante, ya que esos puntos también se emplean para reemplazar a etc. Por lo general, se escribe precedida de coma. [email protected] LINK ORIGINAL: El Heraldo

