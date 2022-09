Silent Hill 2 Remake: Se filtran las supuestas imágenes del juego de Bloober Team

Entornointeligente.com /

Actualizacin Dusk Golem , conocido insider de Resident Evil , afirma que las imgenes son reales pero pertenecen a una demo interna que se realiz antes de la aprobacin -Konami buscaba socios en 2018 para dar nueva vida a la licencia- y por tanto podran ser muy diferentes del producto final.

Noticia original Bloober Team, conocidos por The Medium y Layers of Fear , estaran desarrollando un remake de Silent Hill 2 . El rumor se lleva escuchando desde hace tiempo, especialmente desde que Bloober y Konami firmaron un acuerdo de colaboracin del que an no conocemos sus frutos. Ahora, unas supuestas imgenes del remake, de mala calidad, est circulando por internet.

Supposedly more images of this remake: Credit @alej135 pic.twitter.com/mifC9ucJ4D Andrew Marmo (@the_marmolade) September 4, 2022

«No podemos comentar nada de lo que estamos haciendo porque apreciamos nuestra relacin con nuestros colaboradores», dijo el estudio sobre los rumores de actualizar uno de los juegos de terror ms queridos. «As que no podemos decir nada. Haremos un anuncio de nuestros prximos proyectos tan pronto como podamos . Ser entonces cuando sepas mucho ms», para aadir entre risas «oficialmente» que dijo entre risas.

Silent Hill 2 se estren en 2001 y recibi numerosos halagos por su historia, uso de metforas, terror sicolgico , temas adultos, ambientacin sonora y diseo de enemigos, por ejemplo con la introduccin de Pyramid Head, convertido en uno de las criaturas ms reconocibles de la saga. El juego de Konami ha sido mencionado en muchas ocasiones como uno de los grandes videojuegos de todos los tiempos y est protagonizado por James Sunderland, quien visita la ciudad de Silent Hill despus de recibir una carta de su mujer, fallecida aos antes.

Sera uno de los Silent Hill en desarrollo «Estamos encantados de trabajar con Bloober Team y otros socios desarrolladores de juegos de gran prestigio, para la produccin de nuevas y ya existentes IPs «, dijo Konami en el anuncio del acuerdo. «Nuestra alianza con Bloober Team llega para impulsar una de nuestras reas en continua evolucin y potenciar el desarrollo de juegos. Seguiremos explorando posibles nuevos acuerdos con diversas empresas de desarrollo, y fomentado el desarrollo interno de proyectos clave entre nuestros propios equipos, como hemos hecho a lo largo de la trayectoria de la compaa».

Este verano el director de cine Christophe Gans, que dirigi la primera pelcula de Silent Hill , habl de un nuevo juego de la saga que podra coincidir con la nueva pelcula. Los rumores tambin han hablado de no uno, sino tres juegos de Silent Hill : un remake -el de Bloober Team-, una secuela y otro con formato episdico. El remake incluira nuevos puzles, nuevos finales y sera una exclusiva temporal en consolas de PlayStation.

