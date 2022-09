Siguen tras la pista del segundo sospechoso en Masacre de Canadá

Entornointeligente.com /

La Real Policía Montada de Canadá comunicó este miércoles que continúa la búsqueda del segundo sospechoso de una ola de apuñalamientos mortales en la provincia de Saskatchewan .

Asimismo las autoridades precisaron que tras el hecho criminal, ocurrido el pasado domingo en la comunidad indígena «James Smith Cree Nation» y en la localidad de «Weldon», se reportaron diez víctimas mortales y 18 heridos.

El sospechoso está identificado como Myles Sanderson , es considerado peligroso, tiene un largo historial criminal y tenía órdenes de arresto antes de los apuñalamientos.

La comisionada adjunta de la Real Policía Montada de Canadá, Rhonda Blackmore , informó que el hermano del sospechoso, Damien Sanderson tenia algunos delitos.

Además el acusado contaba con delitos en relación al apuñalamiento masivo, fue reportado como fallecido el lunes.

CANCELLED: Dangerous Persons Alert issued by Melfort RCMP: Myles Sanderson was located and taken into police custody near Rosthern, SK at approximately 3:30 p.m. today. There is no longer a risk to public safety relating to this investigation. Updates to come. ^km

— RCMP Saskatchewan (@RCMPSK) September 7, 2022 Finalmente los dirigentes de la comunidad declararon el estado de emergencia, en respuesta a numerosos asesinatos y agresiones contra miembros de la región.

Con información VTV

Visite nuestra sección de Internacionales

Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace.

Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com