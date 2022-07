Siguen sin medicinas abuelitos

Entornointeligente.com /

Continúa la solicitud de medicamentos, pañales y artículos de aseo personal para los abuelitos de la casa de Reposo San Onofre, ubicada en la calle Páez.

Dani Tovar, encargado, señaló que actualmente solo están atendiendo a diez abuelos de los cuales cinco de ellos no cuentan con apoyo familiar.

«En estos momentos no estamos realizando nuevos ingresos debido a la situación que tenemos, ya que en ocasiones las instituciones o centros de salud traen a los adultos mayores y luego lamentablemente dejan de apoyarlos. Lo mismo sucede con algunos familiares, por ello es fundamental poder contar con donaciones».

Manifestó que todos los adultos mayores que hacen vida en la casa usan pañales de manera permanente. «A veces tenemos que colocarles pañales ecológicos o telas porque no tienen, sin embargo, muchos de ellos se irritan con facilidad, hay familiares que donan un paquete extra para los que no tienen, pero esto no es constante».

Expresó que la donación de medicamentos es esencial, ya que la gran mayoría deben cumplir con un tratamiento de forma mensual para no descompensarse. /EF/rp

Foto: Yuliettsha Molina

Tags: Casa de Reposo San Onofre diario avance Salud

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com