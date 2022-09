Siguen los movimientos en Republicanos: Diputada Naveillán renuncia al partido y se suma a la bancada del PDG

Entornointeligente.com /

Una intensa jornada ha tenido el Partido Republicanos este miércoles, como parte de los «ajustes» que se han venido dando tras el nuevo escenario político que se abrió con el triunfo del Rechazo. Así, Rojo Edwards dejó este lunes su cargo como presidente de la tienda, mientras que el jefe de bancada, el diputado Cristóbal Urruticoechea , siguió sus pasos.

Según trascendió, la idea es buscar y dar protagonismo a nuevos liderazgos al interior del partido. Sin embargo, un nuevo movimiento fue protagonizado esta tarde por la diputada Gloria Naivellán , quien esta tarde presentó su renuncia a la tienda y anunciar que continuará como independiente pero cercana a la bancada del Partido de la Gente (PDG) , a la que llamó «menos contaminada».

A través de un comunicado, la parlamentaria expresó las razones de su salida, apuntado motivos completamente distintos a sus ex compañeros: sostuvo que el partido opera más bien como una «secta» y aclaró que quienes realmente lo manejan son el ex candidato presidencial José Antonio Kast y su hombre de confianza, Cristián Valenzuela.

«He presentado mi renuncia a Republicanos, por muchos motivos que necesito comentarles para que los comprendan. Más allá de los castigos que la bancada me impuso, sin duda por órdenes de José Antonio y de Cristian Valenzuela, tales como; no permitirme almorzar en el comedor de ellos, no darme tiempo para hablar en sala cuando el comité es quien los determina, no poder participar en puntos de prensa o prohibirme usar los recursos del comité (periodista, fotógrafo, camarógrafo); castigos infantiles que de verdad me tomé más con humor que con molestia, hay temas de fondo que no me permiten seguir ahí «, expuso.

La parlamentaria contó que cuando fue convocada como candidata por el distrito 22, aceptó «porque Republicanos representaba una opción diferente».

«Era una alternativa para no seguir con más de lo mismo en cuanto a la forma de hacer política, estilo que tenía un tremendo rechazo, con un líder que siempre se caracterizó por hacer lo correcto y no lo ‘políticamente correcto’, y que prometió no caer en lo mismo de todos los partidos respetando la opinión de los ciudadanos», sostuvo.

Sin embargo, agrega que «esto duró hasta que ganamos en primera vuelta la elección presidencial y desde ahí en adelante se esfumó: viaje a USA inexplicable, asesoría que más parece embrujo de parte de quien dirige todos los hilos, Cristian Valenzuela (Rasputín para mi), permitir que Chile Vamos manejara la segunda vuelta dejando de lado a todos los Republicanos que se sacaron la cresta en primera vuelta, incluidos los diputados electos, y un José Antonio que ya no se veía ni siquiera físicamente como el líder a quien todos apoyamos».

«Simplemente todo lo que habíamos criticado de Chile Vamos, parece haberse olvidado, fue callado en segunda vuelta» , complementó.

Pero luego comenta que una vez que asumieron como diputados, la cosa fue peor: » no teníamos independencia como bancada, simplemente debíamos acatar las ‘sugerencias’ de quienes realmente manejan el partido: José Antonio y Cristian Valenzuela, como una secta más que como un partido político» .

Agrega en esa línea que «los castigos que recibí fueron dictaminados por quienes manejan el partido, y efectivamente, lo que más marcó mi desencanto fue lo que me dijo José Antonio cuando me llamó a raíz de la votación por el 10%: ‘Si no votas como el resto de la bancada o no te sales de la sala para no votar, olvídate de que yo existo’. Obviamente mi respuesta fue OK. No he vuelto a hablar con él, pero si me he enterado de su afán por que yo renunciara al partido, por lo que supongo hoy estará feliz «.

Por último, la parlamentaria recalca que «soy la misma Gloria Naveillán de siempre, la que levantó la voz mientras fui dirigenta de agricultores defendiendo a mi región, la misma que hoy está en el Congreso para defender a la gente de la Araucanía, a las víctimas de terrorismo, a los camioneros y agricultores, a nuestras policías, y que está dispuesta a dar la cara frente a quien sea para defender a Chile. Patriota a morir, Chilena desde el alma, valiente, deslenguada y peleadora. Para eso no puedo permitir manejos políticos de nadie».

» Como diputada debo estar en una bancada y un comité, no puedo ser una bola guacha porque simplemente no está en las reglas. Por eso, seguiré desde donde siento que se me permite ese accionar en libertad: independiente, pero formando parte de la bancada menos contaminada: el Partido de la Gente «, subrayó.

Desde el PDG, el diputado Rubén Oyarzo, dijo estar contento con la llegada de la parlamentaria a la bancada, y recalcó que «somos un partido con puertas abiertas y recibimos a toda la gente que quiera hacer el bien para Chile, es por eso que damos alegremente la bienvenida a Gloria Naveillán como nueva integrante de la bancada».

«Gloria Naveillán nos dará una gran mirada de todo lo que está pasando en la Macrozona Sur, el terrorismo, la violencia rural, todo lo que está faltando para poder solucionar los problemas de seguridad que viven los habitantes de esa zona. Le damos la gran bienvenida a Gloria Naveillán, al Partido de la Gente, a la bancada del PDG e independientes», zanjó.

