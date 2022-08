Siguen las Polémicas â» George Harris vuelve a ser objeto de críticas por este motivo (+Capturas)

Entornointeligente.com /

El humorista sigue generando polémica con sus opiniones George Harris sigue desatando polémica con sus opiniones y chistes, luego de haber desatado las críticas tras burlarse de las personas autistas durante uno de sus shows. A pesar de que el comediante se disculpó a través de sus redes sociales indicando que jamás fue su intención ofender a alguien, los comentarios en su contra no se hicieron esperar.

Además de esto, George compartió un tweet en el que hizo un comentario sobre un tema distinto, provocando que internautas opinaran en su contra nuevamente.

«Hay jevas que cuando las ves en las redes en vez de admirar piensas, ¿Cuántas operaciones tiene?» escribió George.

Ante esto, los internautas opinaron lo contrario asegurando que este asunto sobre las mujeres operadas no tiene ningún tipo de relevancia.

«Pero que comentario es ese. Que tiene de malo que se operen ? George no parecen cosas tuyas te hackearon seguro»

«Y cuál es el problema? Tu pagaste las operaciones? Está explotada? Si está explotada, simplemente debes admirarla»

«Lo importante es que uno no sea el que las haya pagado. De resto, es su peo»

Dejen quietas a esas mujeres, si no le pidieron dinero a ud ni tienen nada que ver con ud, porqué quiere hacerlas sentir mal con su comentario? Yo no apoyo esas operaciones pero.igual se ven bien bellas y provocativas, cada quien a lo suyo, no sea entrepito.

— San_T (@San_ThiagoC) August 25, 2022

No se pero pareciera que el lleva una Jeva dentro con ese comentario!!!

— NURICH (@nurich2004) August 25, 2022

Pero que comentario es ese. Que tiene de malo que se operen ? George no parecen cosas tuyas te hackearon seguro 😱😒

— Elluz Suarez (@ZULLE12) August 25, 2022

