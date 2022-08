Siguen esperando la fecha oficial para reabrir la frontera entre Venezuela y Colombia

Entornointeligente.com /

08-08-22.-A dos semanas de cumplirse siete años del cierre fronterizo ordenado por el Gobierno venezolano el 19 de agosto de 2015, aún no se conoce la fecha para la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Si bien se había dicho que se reabriría una vez que comenzara el gobierno de Gustavo Petro, esto no se dio. Aunque gremios y comerciantes de la región esperan con ansias que durante los primeros días del gobierno Petro, se ajusten los detalles que permitan restablecer el paso vehicular y comercial en la frontera, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, le confirmaron a El Tiempo que ellos no han recibido indicaciones de abrir la frontera. De acuerdo con las cifras de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), la apertura significaría un repunte en la economía fronteriza. Se estima que se comercialicen más de 800 millones de dólares entre agosto y diciembre, que sería un incremento del 317 por ciento respecto al mismo lapso de 2021. Pero antes deberá cumplirse una serie de retos que incluyen una revisión técnica del estado estructural de los puentes fronterizos, la tasa de cambio para las transacciones y la designación de embajadores en Caracas y Bogotá. Esta apertura gradual fue advertida a finales de julio por el canciller Álvaro Leyva, tras una reunión con su homólogo Carlos Faría, en San Cristóbal, Venezuela. Debido a que no había fecha clara, en la zona fronteriza del lado colombiano se vivió un día normal. Pero del lado venezolano, varios artistas y agrupaciones musicales se citaron en la plaza La Confraternidad, al lado venezolano del puente Simón Bolívar, para realizar un concierto denominado Dame la Mano mi Hermano por la Paz y la Vida. El concierto fue organizado para festejar un nuevo marco de relaciones entre los países y unirse a la celebración de la posesión del Gustavo Petro. El paso peatonal se mantuvo activo sin ningún contratiempo. Noticia al Día con información de El Tiempo

