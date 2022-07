Siguen dos de la casa: Busquets y O’Neill renovarán sus contratos; Ceppelini vuelve a Cruz Azul

Entornointeligente.com /

De los tres contratos que Peñarol tiene próximos a vencerse para el inicio del Torneo Clausura hay dos en los que están encaminadas sus renovaciones, confirmó Ovación con fuentes del club.

Hoy se terminan los vínculos de Jairo O’Neill y de Pablo Ceppelini . En el caso del juvenil, que hace seis meses había firmado su primer contrato profesional, está todo encaminado para que continúe en el club. El isabelino de 20 años debutó esta temporada en Primera y dejó en claro que pueda ser una pieza útil para el entrenador que ya lo usó en cuatro oportunidades en el Uruguayo y una en la Libertadores.

Jairo O’Neill. Foto: archivo El País. En lo que tiene que ver con el volante, en tanto, su situación es bien diferente porque no depende exclusivamente de la voluntad de Peñarol. Ceppelini finalizará hoy su contrato con el mirasol y tendrá que retornar al club dueño de su ficha: Cruz Azul. Con el equipo mexicano todavía tiene medio año más de contrato. En Peñarol claro está que quieren que siga, pero saben que la institución no está en condiciones de invertir en su ficha. Por lo que necesitan que lo liberen sin costo.

El volante de 30 años llegó al club en marzo del año pasado y desde entonces se transformó en una pieza clave para la obtención del último Uruguayo y la Supercopa. En total jugó 69 partidos y anotó 16 goles.

Ayer el jugador se despidió en redes: «Hace un año y medio la vida me regaló la oportunidad, me aferré con alma, vida y me juré cumplirle al club de mis amores. Siempre seré agradecido al pueblo Carbonero por darme la oportunidad de representarlos. Les juro que siempre dejé el corazón en cada cancha, disfruté como ustedes los logros conseguidos y sufrí muchísimo lo que no pudo ser. Siempre le brindé y le brindaré mi mayor respeto a este gigante».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Ceppelini (@pablo_ceppelini)

«Quiero agradecer a mis compañeros, funcionarios, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas dejarme ser parte del club más grande del mundo. Hoy me toca partir y me llevo los mejores momentos conmigo. Ojalá algún día la vida nos vuelva a encontrar.

Pablo Ceppelini. Foto: Francisco Flores. El tercer contrato que está próximo a vencerse es el de Ezequiel Busquets , que termina el 23 de agosto. Entre Peñarol y su representante está todo dado para que firme un nuevo vínculo con la institución. Busquets, de tan solo 21 años, fue campeón Uruguayo con Peñarol en 2018, 2019 y 2022. En el medio jugó dos temporadas en el Marbella de España.

De ese modo, para el lateral derecho el aurinegro tendrá a Busquets, Matías Aguirregaray y Pedro Milans. En tanto que para el sector zurdo además de O’Neill contará con Juan Ramos, Facundo Bonifazi y Valentín Rodríguez cuando vuelva de su lesión.

Ezequiel Busquets. Foto: Estefanía Leal. Peñarol se asegura a los dos laterales para la segunda parte del año en la que podrá empezar a usar sus refuerzos: Yonatthan Rak, Pedro Milans, Brian Lozano, Nicolás Milesi, Billy Arce, Sebastián Cristóforo, Kevin Méndez y Hernán Rivero.

Debut: mañana ante Fénix Peñarol cerrará la primera fecha del Clausura mañana desde las 20.00 horas recibiendo a Fénix. Las entradas siguen a la venta con los siguientes precios: Guelfi $200, Cataldi $300, Damiani $480 y Henderson $750 para socios y $1.100 generales. Los socios pueden canjear sus boletos gratis para las otras tres tribunas.

