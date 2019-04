Siguen detenidos los arquitectos chilenos acusados de “terroristas”

Entornointeligente.com / Gabriela Medrano Viteri y Felipe Zegers, la pareja de prestigiosos arquitectos chilenos detenidos por Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) acusados de terroristas por la policía, debían declarar en estas horas ante el juez federal Hugo Vaca Narvaja, pero al menos hasta este mediodía no lo habían hecho y la fiscal Graciela López de Foliñuk no había formalizado la acusación. Hasta tanto la fiscalía no resuelva si pide o no la imputación de Medrano Viteri y Zegers, no es posible establecer si serán o no llamados a declaración indagatoria, por lo que siguen detenidos y sin novedades en la causa. “Anoche pasaron otra noche en la alcaidía de los Tribunales Federales de Córdoba”, contó a Página/12 Carolina Ortega, amiga de la pareja. Ortega aseguró que, a pesar de las condiciones en las que se encuentran, Medrano Viteri y Zegers “estaban bien”. “La gente del consulado los vio y nos informó que nos quedáramos más tranquilos, que los habían visto”, afirmó Ortega. También familiares que llegaron al país pudieron visitarlos esta mañana. Los arquitectos habían sido invitados por la Universidad Nacional de Córdoba a participar de un taller en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). La pareja había llevado una valija que contenía dos bafles, un grabador y un cable que los conectaba. “Desde allí, el dispositivo difundía un mensaje en el que se lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en lenguaje inclusivo”, explicó Ortega. Medrano Viteri y Zegers estaban alojados en un hotel en el barrio porteño de Palermo e iban encontrarse con Ortega cuando fueron detenidos en un operativo conjunto entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería, acusados de formar una célula anarquista que pretendía realizar un atentado contra el congreso. Los policías confundieron la caja utilizada para la intervención artística con un explosivo. “En la caja que encontraron creo que no tenía la batería”, señaló Ortega. La primera información sobre el caso fue la difundida por la PSA en su cuenta de Twitter el lunes pasado, en la que decía: “Este #Domingo, junto a @GendarmeriaNacional detuvimos en #Palermo #CABA a una pareja de Chilenos proveniente de la ciudad de Córdoba buscada por haber dejado un artefacto explosivo en un hotel.” Como queda evidenciado en el informe, la PSA dio por hecho que se trataba de un explosivo. Información proveniente de otra fuente policial desconocida impulsó a algunos medios a indicar que se trataba de “un artefacto explosivo –un detonador sin su carga–”, es decir, un oxímoron del terrorismo, un explosivo que no explota porque no tiene explosivo, pero con bafles, cable y grabador. Medrano Viteri y Zegers son reconocidos arquitectos chilenos. Medrano Viteri fue responsable del proyecto del Teatro Bio Bio, premiado en un concurso internacional de diseños en Londres. Zegers es creador de @HechoenCasaFest, un festival reconocidísimo en la región por sus intervenciones urbanas. La pareja ya había presentado en Santiago de Chile la intervención artística que llevaron a Córdoba. La pareja había sido invitada a participar de un taller en un contracongreso en el marco del CILE, que se daría el sábado de 10 a 14 en el Pabellón Francia de la Universidad de Córdoba, y en el que se trataría precisamente la cuestión de las intervenciones. Terminado el taller la pareja se alojó en un hotel en Córdoba, donde dejó, dentro de una caja roja, el dispositivo de la intervención, y el domingo viajó a Buenos Aires, se alojó en el hotel Casasur Bellini, en Palermo. Ortega fue la primera en difundir en su cuenta de Twitter la historia no oficial, poniendo en duda y en alarma las definiciones de la máquina de difusión ministerial. LINK ORIGINAL: Pagina 12

