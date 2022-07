Sigue la tradición: Jorge de Cambridge cumple nueve años y su madre, Kate Middleton, lo retrata (FOTO)

Entornointeligente.com /

Con tan solo nueve años, el pequeño Jorge de Cambridge ya tiene el peso de la responsabilidad sobre sus hombros: tercero en la línea sucesoria, los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, escogieron un momento, alrededor de su séptimo cumpleaños, para iniciar el proceso de digestión de la noticia de que, en el futuro, se convertirá en el rey de Inglaterra. Así lo aseguró el historiador Robert Lacey, autor del libro Battle of Brothers (La Batalla de los Hermanos), en una edición en la que incorporó esta información: «Guillermo todavía no ha revelado al mundo cómo y de qué manera le contó la noticia a su hijo», aseguró Lacey, «pero en algún momento, en torno al séptimo cumpleaños del niño, en el verano de 2020, sus padres entraron en detalles sobre todo lo que implicaría la futura vida de servicio y obligaciones del pequeño príncipe», contó el historiador.

Lo que sí se han ido sucediendo de manera paulatina han sido las apariciones del príncipe Jorge en público, imitando en parte las primeras apariciones de su padre, el príncipe Guillermo, en Cardiff y Wimbledon casi a la misma edad. Jorge también apareció dos veces en el balcón del Palacio de Buckingham durante las celebraciones del Jubileo, además de asistir a la Fiesta de Platino en el Palacio.

De momento, de cara al nuevo curso, se avecinan una serie de cambios: la familia formada por Guillermo de Inglaterra, Kate Middleton y sus tres hijos dejarán Londres para mudarse a Windsor. Los duques de Cambridge no vivirán en el castillo, como sí hace la reina, sino que se instalarán en una de las residencias que ya existen en los terrenos del mismo. Un cambio que les acerca al futuro que les depara.

