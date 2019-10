Sigue la lucha por la clasificación

La disputa entre los equipos que buscan obtener los dos boletos restantes a la postemporada se agudizo en la noche de hoy con victorias de las tetracampeonas Gigantes de Carolina y las Santeras de Aguada.

La disputa entre los equipos que buscan obtener los dos boletos restantes a la postemporada se agudizo en la noche de hoy con victorias de las tetracampeonas Gigantes de Carolina y las Santeras de Aguada.

Courtney Williams logró 20 puntos y dirigió el segundo triunfo consecutivo de las Santeras al derrotar de visitantes 76-65 a las Cangrejeras de Santurce (10-3). Anyssa Sánchez y La’Sonja Edwards aportaron 17 tantos cada una. Sánchez también agregó 11 rebotes.

Por Santurce, Tierra Henderson se destacó con 22 puntos y 10 capturas, N’Dea Bryant marcó 14 y Dayshalee Salamán 13.

Las Gigantes, por su parte, superaron 78-57 a las Explosivas de Moca, en el coliseo Guillermo Angulo de Carolina.

Briahanna Jackson fue la mejor de la noche con 29 puntos, Whitney Jones le siguió con 16 y 13 retenciones, y Ali Gibson marcó 14. En causa perdida, Ashley Torres consiguió 14 tantos.

Con los resultados, Moca permanece sin clasificar en la tercera posición con marca de 6-7. Las Gigantes ocupan el cuarto encasillado, último espacio a la postemporada, con 5-8. Mientras, Aguada mejoró a 4-10, apoderándose del quinto lugar, a juego y medio de Carolina.

Noticias Clave – Deportes Please enter a valid email address. Sign up Manage your lists Hoy, miércoles 9 de octubre a las 8:00 de la noche, las Indias de Mayagüez (3-10) visitarán a las Explosivas, en el coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo.

Las Indias y las Atenienses de Manatí (11-1) no pudieron llevar a cabo su compromiso pautado para hoy debido a unos trabajos de reparación en el Municipio de Mayagüez por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que dejó sin servicio a todo el pueblo durante todo el día.

