Sigue en vivo: NASA se prepara para el lanzamiento de la misión Artemis I

Entornointeligente.com /

Estos eventos virtuales buscan exponer las cargas útiles que volarán como parte de la prueba de vuelo Artemis I. En ese sentido, la NASA transmitirá en vivo la cobertura del movimiento de Artemis I a la plataforma de lanzamiento antes de su despegue, previsto para no antes del lunes 29 de agosto a las 5:30 a.m. (hora peruana). Entre las muchas cargas útiles que se están valorando, estará el Near-Earth Asteroid Scout , un nanosatélite desarrollado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA y administrado conjuntamente con el Centro Marshall de Vuelos Espaciales Marshall. El objetivo de este dispositivo es encontrar asteroides cercanos a la Tierra . Cabe precisar que Artemis I es una prueba de vuelo sin tripulación , la primera de una serie de misiones complejas que se dirigirán a la Luna. Posteriormente, la NASA llevará a la primera mujer y al primer afrodescendiente a la Luna, allanando el camino para una presencia lunar a largo plazo y sirviendo como trampolín para enviar astronautas a Marte. ¿Qué llevará Artemis I? Artemis I será la primera prueba integrada de los sistemas de exploración del espacio profundo de la NASA: la nave espacial Orión, el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y los sistemas de tierra en el Centro Espacial Kennedy (ubicado en Cabo Cañaveral, Florida). Durante este vuelo, la nave espacial se lanzará en el cohete más poderoso del mundo y volará más lejos de lo que jamás haya volado ninguna nave espacial construida para humanos: más de 450,000 kilómetros desde la Tierra, incluso más allá de la Luna, en el transcurso de una misión de cuatro a seis semanas. También movilizará diez cargas útiles secundarias del tamaño de una caja de zapatos, llamadas CubeSats, que viajarán al espacio en el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de Artemis I, y varias otras investigaciones volarán dentro de la nave espacial Orión durante la prueba de vuelo. Cada una de estos nanosatélites realizará experimentos de ciencia y tecnología en el espacio profundo, ampliando la comprensión de la ciencia lunar, los desarrollos tecnológicos y la radiación del espacio profundo. «Esta es una misión que realmente hará lo que no se ha hecho y nos enseñará lo que no se sabe», señaló Mike Sarafin, gerente de la misión Artemis I en la sede de la NASA, en Washington. «Abrirá un camino que la gente seguirá en el próximo vuelo de Orión, permitiéndonos prepararnos para esa misión». Lee también: Investigadores peruanos desarrollan nariz electrónica para evaluar calidad de pisco El cohete más poderoso jamás lanzado SLS y Orión despegarán desde el Complejo de Lanzamiento 39B en el puerto espacial modernizado de la NASA en el Centro Espacial Kennedy. SLS está diseñado para misiones más allá de la órbita terrestre baja y producirá 8,8 millones de libras de empuje durante el despegue y ascenso para llevar a la órbita un vehículo que pesa más de 2,720 toneladas. Propulsado por un par de propulsores de cinco segmentos y cuatro motores RS-25, el cohete alcanzará el período de mayor fuerza atmosférica en noventa segundos. Después de desechar los propulsores, los paneles del módulo de servicio y el sistema de aborto de lanzamiento, los motores de la parte central se apagarán y este segmento se separará de la nave espacial. A medida que la nave orbite alrededor de la Tierra, desplegará sus paneles solares y la etapa de propulsión criogénica provisional (ICPS) le dará a Orión el gran impulso necesario para abandonar la órbita de la Tierra y viajar hacia la Luna. A partir de ahí, se separará del ICPS después de dos horas del lanzamiento. Luego, el ICPS desplegará los CubeSats. El largo camino de Orión A medida que Orión continúe su camino desde la órbita terrestre hasta la Luna, será propulsado por un módulo de servicio proporcionado por la Agencia Espacial Europea, que suministrará el sistema de propulsión principal y la energía de la nave espacial (así como el aire y el agua para los astronautas en el futuro). El cohete pasará a través de los cinturones de radiación de Van Allen, volará más allá de la constelación de satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y por encima de los satélites de comunicación en órbita terrestre. Para comunicarse con el control de la misión en Houston, Orión transmitirá a través de la red de espacio profundo. Desde aquí, continuará demostrando su potencial para navegar, comunicarse y operar en un entorno de espacio profundo. Según la NASA , el viaje de ida a la Luna tomará varios días, tiempo durante el cual los ingenieros evaluarán los sistemas de la nave espacial y, según sea necesario, corregirán su trayectoria. Orión volará a unas 62 millas (100 km) sobre la superficie de la Luna, y luego usará la fuerza gravitatoria de la Luna para impulsar a Orión a una nueva órbita retrógrada profunda, u opuesta, a unos 70,000 km de la Luna. La nave espacial permanecerá en esa órbita durante aproximadamente seis días para recopilar datos y permitir que los controladores de la misión evalúen el desempeño de la nave espacial. Durante este período, Orión viajará en una dirección retrógrada alrededor de la Luna desde la dirección en que la Luna orbita alrededor de la Tierra. Descubre más detalles sobre Artemis I El audio de las tres sesiones informativas se retransmitirá en vivo desde la página web de la NASA en inglés. Este es el programa de conferencias desde el 15 de agosto (horario peruano): Lunes 15 de agosto 4 p.m. – Teleconferencia de cargas útiles de ciencia lunar con los siguientes participantes: – Dr. Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA. – Craig Hardgrove, investigador principal, LunaH-Map, Universidad Estatal de Arizona. – Tatsuaki Hashimoto, gerente de proyecto de OMOTENASHI, Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA). – Ryu Funase, gerente de proyecto de EQUULEUS, JAXA. – Ben Malphrus, investigador principal de la NASA, Lunar IceCube. – Joseph Shoer, arquitecto de las misiones Small Sat, Lockheed Martin. Martes 16 de agosto 11 a.m. – Teleconferencia sobre demostración de tecnología y de cargas útiles científicas del sistema solar con los siguientes participantes: – Patrick Troutman, enlace de estrategia y arquitecturas de la Oficina de Desarrollo de Arquitectura de la Luna a Marte de la NASA. – Dustin Gohmert, gerente de proyectos de sistemas de supervivencia de la tripulación Orión, Centro Espacial Johnson de la NASA. – Raffaele Mugnuolo, director del programa ArgoMoon, Agencia Espacial Italiana. – Rob Chambers, director de estrategia espacial civil comercial, Lockheed Martin. – Wesley Faler, líder del equipo, Team Miles. – Julie Castillo-Rogez, investigadora científica principal de la NASA, NEA Scout, JPL de la NASA. – Les Johnson, investigador principal de tecnología de la NASA, NEA Scout, Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA. Miércoles 17 de agosto 11 a.m. – Teleconferencia sobre cargas útiles secundarias de radiación con los siguientes participantes: – Ramona Gaza, líder del equipo científico MARE, Centro Espacial Johnson de la NASA. – Thomas Berger, investigador principal de Helga y Zohar, Centro Aeroespacial Alemán. – Oren Milstein, director ejecutivo, StemRad. – Ye Zhang, científico del programa de biología vegetal, Ciencias biológicas y físicas de la NASA. – Sergio Santa María, científico principal de BioSentinel, Centro de Investigación Ames de la NASA. – Mihir I. Desai, investigador principal de CuSP, Instituto de Investigación del Suroeste (SwRI). El jueves 18 de agosto se espera llevar el SLS y la nave espacial Orión a la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. También se ofrecerá una retransmisión en vivo en el canal de YouTube Kennedy de la NASA a partir de las 5 p.m. Revisa más noticias sobre ciencia, la tecnología y la innovación en la Agencia Andina. Más en Andina: ¡De Perú a la NASA! ?????? La primera tripulación de escolares peruanas del programa Ella es Astronauta, que visitará el Centro Espacial Houston, está comprometida en enseñar lo aprendido en las capacitaciones que recibirá. https://t.co/ioPWUgsKyw ?Por @zophiap pic.twitter.com/HgGTsPeIFK

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 11, 2022 (FIN) NASA / IVM Publicado: 12/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com