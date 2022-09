Siete zapatillas españolas que se salen de los modelos clásicos pero que lo van a petar este otoño

Entornointeligente.com /

Nosotras somos las primeras que cuando nos enamoramos de unas zapatillas nos da igual que las llevemos nosotras solas o que nos las vayamos a encontrar en la calle a cada paso que demos : si nos gustan nos gustan. Y como evidentemente todas las sneakers que más lo petan lo hacen por algo ( spoiler : porque son lo más), no es inusual que nos pase esto último.

En Trendencias Las zapatillas deportivas que necesitamos para una rentrée cómoda y con estilo Por eso hoy hemos querido buscar zapatillas que molan (porque molan mucho todas) pero que se sale de los modelos y marcas clásicas que normalmente miramos cuando decidimos renovar o hacer crecer nuestra colección de sneakers . Para ello hemos intentado seleccionar sobre todo modelos de firmas españolas -lo made in Spain siempre es una de nuestras debilidades- que tengan diseños atractivos . Toma nota:

Tribe Java de Hoff El fenómeno de las zapatillas de la marca española Hoff ha sido espectacular y solo tenemos que dar una vuelta por el centro de Madrid para darnos cuenta de ello, porque lo más seguro será que nos encontremos con alguna chica luciendo sus modelos. Tienen diseños muy variados pero las Tribe Java, con una inspiración deportiva y retro muy importante , son una de nuestras favoritas. 125 euros .

Hoff Tribe Java

PVP en Ulanka 125,00€ 89 Vegan de Saye Las zapatillas de Saye , también una marca española , están todas confeccionadas en cuero vegano y tienen un diseño athleisure que encaja con todo tipo de looks . Sus diseños suelen centrarse en un color principal (normalmente verde, azul o naranja para llamar la atención) combinado con blanco, como estas 89 Vegan . 129 euros 103,20 euros .

Saye 89 Vegan

PVP en Ulanka 103,20€ Madrid de Victoria Las zapatillas Victoria , una firma española nacida en La Rioja hace más de 100 años , son conocidas sobre todo por sus zapatillas de lona. Pero en estos últimos años están sacando diseños también muy atractivos como estas Madrid que nos han robado el corazón por sus tonos marrones (aunque están disponibles en más colores). 65,90 euros .

Madrid de Victoria

PVP en El Corte Inglés 65,90€ Norah de Vienty Nacida en Alicante hace casi veinte años, Vienty es una marca que conocemos sobre todo por sus botas y sandalias, pero su catálogo también esconde zapatillas tan chulas como estas. Un diseño con el que toda la atención se desviará a nuestros pies . 119 euros .

Noah de Vienty

PVP en El Corte Inglés 119,00€ Retro Calma de DUUO DUUO , una marca que nació en la Ciudad Condal, también está especializada en calzado vegano. Por eso todas sus zapatillas, en las que se incluyen este diseño tan retro y atractivo, son 100% vegan . 90 euros 45 euros .

Retro Calma de DUUO

PVP en Ulanka 45,00€ Act Now de Ecoalf Si por algo se caracteriza Ecoalf es por su esencia de lucha y conciencia medioambiental. Bajo el lema » because there is no planet B «, la marca española busca crear una moda consciente, sostenible y respetuosa con el medioambiente. Y precisamente por eso estas zapatillas nos gustan tanto. 89,90 euros 29,99 euros .

Act Now de Ecoalf

PVP en Ulanka 29,99€ Rafella Vison de Hispanitas Por último tenemos estas zapatillas de Hispanitas , una marca nacida en Alicante hace casi 100 años conocida sobre todo por sus botas y zapatos, pero que esconde diseños tan cool como estas sneakers . 109,90 euros 76,90 euros .

Rafella Vison de Hispanitas

