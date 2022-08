Siete promesas de Costa Rica que ya tienen garantizado su futuro en Europa

Entornointeligente.com /

El fútbol de Costa Rica pasa por una etapa de transición que pronto se verá todavía más plasmado cuando termine el ciclo de Qatar 2022 en diciembre próximo con la participación de los ticos en la Copa del Mundo.

Los costarricenses tuvieron una generación de mucho nivel que aportó muchísimo a su país con jugadores nacidos entre la década de 1982 y 1992 que fueron los que sorprendieron al planeta en Brasil 2014 llegando hasta cuartos de final y donde muchos de ellos destacaron en clubes importantes en Europa como Keylor Navas en el Real Madrid y PSG, Bryan Ruiz en el Fulham, Sporting de Portugal, entre otros; Celso Borges en el Deportivo La Coruña y Bryan Oviedo en el Everton de Inglaterra y muchos otros más que con su rendimiento elevaron el nivel de esta nación centroamericana.

El impulso de estos jugadores alcanzó para clasificar a tres mundiales, pero ya se acerca el momento de pasar la estafeta y luego de que la generación siguiente no alcanzara el potencial esperado, Costa Rica ve la esperanza en una camada de futbolistas que han dado un paso al frente y que hoy ilusionan con sus recientes fichajes al fútbol europeo en lo que viene siendo su primer salto, de ahora en adelante se espera que logren demostrar sus condiciones y puedan seguir creciendo. ESPN Ninguno de ellos supera los 23 años y ya tienen asegurado un contrato importante en clubes de Europa, mientras que otros se espera que se les unan en un futuro cercano.

ESPN te repasa las jóvenes figuras que tiene Costa Rica ya con un futuro garantizado en varias de las ligas más importantes del planeta tras haberse confirmado los negocios en los últimos días junto con otros que previamente dieron el salto.

Jewison Bennette Es el caso más reciente, el futbolista de 18 años acaba de ser vendido al Sunderland de la Football League Championship de Inglaterra donde su equipo lucha por estabilizarse y competir por el ascenso a la Premier League.

Con su habilidad, manejo del balón y dinámica explosiva, Bennette llenó el ojo del técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez , el cual se animó a debutarlo con el combinado mayor siendo tan solo un adolescente de 17 años y en cuestión de una temporada jugó partidos importantes de la eliminatoria rumbo a Qatar y se ganó un contrato con los ‘Black Cats’ que lo firmaron por cuatro años.

View this post on Instagram A post shared by ESPN Costa Rica (@espn_cr)

Brandon Aguilera Vendido por cinco temporadas al Nottingham Forest de la Premier League. El futbolista formado en Carmelita y Liga Deportiva Alajuelense también se ganó un espacio en partidos de la selección nacional y eso junto a su rendimiento con Guanacasteca donde estaba cedido por parte de los liguistas hizo que los ingleses ejercieran la compra sobre el jugador de 19 años.

Brandon Aguilera fue nuevamente cedido en el conjunto nicoyano, pero luego del Mundial volará a Inglaterra para jugar en su nuevo equipo donde seguramente tendrá que pasar por un proceso de adaptación para poder empezar a sumar minutos.

View this post on Instagram A post shared by Brandon Aguilera (@brandon_l0)

Ricardo Peña El mediocampista militaba en la Liga de Ascenso con el Fútbol Consultants Desamparados, ahí ganó experiencia suficiente para ser tomado en cuenta en la selección Sub-20 y tras unas pasantías por Europa en equipos como el Sporting Braga y el Betis de España, estos últimos se interesaron mucho en él y lo terminaron incorporando para las divisiones menores donde terminará su formación y podría aspirar tanto a jugar con el equipo filial como en el primer cuadro que milita en LaLiga española. View this post on Instagram A post shared by Ricardo Peña (@ricardo_allen15)

Santiago Van der Putten Su caso es similar al de Ricardo Peña, pasó por diferentes equipos haciendo pasantías y fue en el Betis donde decidieron sumarlo. Ahí estará por un año, pero si llena la expectativa el conjunto verdiblanco puede hacer efectiva la opción de compra a Alajuelense . View this post on Instagram A post shared by ESPN Costa Rica (@espn_cr)

Manfred Ugalde Su nombre es totalmente conocido por todo Costa Rica . Debutó con Saprissa en 2017 cuando tenía 16 años, después de eso se ganó la titularidad en el conjunto morado y fue vendido al City Football Group en 2020 donde lo enviaron al Lommel SK de Bélgica, pero tras una temporada en la que marcó más de diez goles dio el salto a la Eredivisie de Países Bajos donde milita con el FC Twente y actualmente le planta cara a la segunda temporada en el conjunto tulipán.

Su único inconveniente es que no tiene relación con el entrenador de la selección nacional de Costa Rica debido a que tuvo diferencias con él en un juego eliminatorio y desde eso renunció al combinado nacional. En este momento nada ha cambiado ni parece que lo hará en los próximos meses. View this post on Instagram A post shared by Manfred Ugalde (@manfredugaldeoficial)

Patrick Sequeira Desde 2017 dio el salto a España donde se vinculó al Real Unión de la tercera división de ese país. En el presente ya tiene 23 años y recién viene de haber pasado de su antiguo club al Lugo de la división de plata de este país.

Patrick Sequeira tiene el biotipo, las condiciones e incluso ya cuenta con pasaporte español, lo cual le facilita tener movilidad por Europa sin necesidad de contar con un permiso de trabajo.

El espigado portero tiene la ambición de ganar minutos y poco a poco seguir haciéndose una buena reputación para convertirse en un futbolista importante. View this post on Instagram A post shared by Patrick Gilmar Sequeira (@patricksequeira13)

Elián Quesada Su nombre todavía es bastante desconocido en Costa Rica. Es un lateral izquierdo inglés con padre costarricense que milita en las divisiones menores del Arsenal y se espera mucho de él.

Elián Quesada ya ha tenido acercamientos con la selección Sub-20 e inició como titular la campaña actual luego de haber estado varios meses fuera de competencia por una lesión.

View this post on Instagram A post shared by Qt (@eliannquesada)

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com