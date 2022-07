Siete muertos en nuevos bombardeos rusos a zonas residenciales de Donetsk

Entornointeligente.com /

Los invasores rusos han seguido bombardeando localidades de la región ucraniana del Donetsk, donde este sábado (16.07.2022) los ataques dejaron al menos siete muertos y una veintena de heridos. Los ataques afectan especialmente a localidades pequeñas, como Bakhmut, Berestove y Niu-York, donde «el enemigo trata de agruparse» para mantener la presión, que es repelida por las fuerzas ucranianas, que buscan ralentizar el avance.

Las autoridades ucranianas publicaron en Facebook que el objetivo de los invasores es llegar a Sloviansk, por lo que han bombardeado Bohorodychne, mientras que con artillería han alcanzado las áreas de Dibrovne, Chepil, Kostiantynivka, Novomykolaivka, Mazanivka, Mykilske y Husarivka, sin discriminar si atacan zonas residenciales u objetivos militares.

El gobernador militar de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, informó por medio de Telegram de las víctimas. «Los rusos mataron a siete civiles en la región de Donetsk: dos en Krasnohorivka, uno en Sloviansk, Avdiivka, Zakitne, Hirnyk y Ostrivske. Otras 14 personas resultaron heridas», escribió. Otra de las zonas castigadas por los bombardeos rusos es la provincia de Járkov, cuya capital es la segunda ciudad del país, en el noreste de Ucrania.

Misiles en Zaporiyia En el sur, en las regiones de Zaporiyia y Jersón, los ucranianos tratan de recuperar posiciones sobre los territorios previamente conquistados por los rusos. En Zaporiyia se encuentra la mayor central nuclear de Europa, controlada en estos momentos por las tropas de Vladimir Putin. Ucrania denunció que los invasores están instalando lanzadores de misiles en la central, con el fin de evitar que las fuerzas defensoras ucranianas puedan destruirlos.

«Los ocupantes rusos instalaron sistemas de lanzamiento de misiles en el territorio de la central nuclear de Zaporiyia», dijo el presidente de Energoatom, Petro Kotin, tras una entrevista televisiva en el canal ucraniano United News. «La situación (en la planta) es extremadamente tensa y la tensión aumenta día a día. Los ocupantes están trayendo su maquinaria, incluidos los sistemas de misiles con los que han atacado el otro lado del río Dnipro y el territorio de Nikopol», 80 km al suroeste de Zaporiyia, agregó.

Poco después, la fuerza aérea ucraniana informó que misiles rusos Kh-101 fueron lanzados desde el mar Caspio a Dnipro, cuatro de los cuales fueron destruidos. Pero varios otros cayeron en un sitio industrial, sin causar víctimas.

DZC (EFE, AFP)

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania Rusia hambrienta Al igual que Ucrania, Lituania fue alguna vez parte de la poderosa Unión Soviética, hasta que declaró su independencia en 1990. En los antiguos «estados hermanos», saben cómo actúa Moscú. Por ello, no solo el caricaturista Kazys Kęstutis Šiaulytis teme que las ansias de poder de Vladimir Putin se extiendan a otros países.

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania Una madre llamada Guerra La parca o «Gevatter Tod», como se nombra al personaje en los cuentos del folklore alemán compilados por los hermanos Grimm, abraza a Putin y le da de comer. Para el italiano Paolo Lombardi, la guerra encontró en el líder ruso al hijo adoptivo ideal. Las moscas azules ya están esperando a sus próximas víctimas.

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania Evolución de las armas Uno pensaría que la humanidad debería haber aprendido algo en los últimos milenios, para ser capaz de vivir en paz. Sin embargo, de acuerdo con el dibujante uzbeko Makhmud Eshonkulov, no es el intelecto, sino la calidad de las armas, lo que ha evolucionado. Los neandertales usaban garrotes en sus disputas; hoy, los soldados están equipados con fusiles de alta tecnología.

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania Arsenal de armas modernas Las guerras no se libran solo con armas convencionales. La propaganda también forma parte de ellas en todos los frentes. Ya sea en Twitter, Instagram o Facebook, en las redes sociales, se pueden difundir noticias falsas de forma muy eficiente. Así lo ve el caricaturista cubano Miguel Morales. Lo peor de todo es que casi nadie cuestiona las informaciones infundadas.

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania No a la guerra Los afganos conocen en carne propia lo que significa tener una guerra en su propio país. En su caricatura, Shahid Atiqullah toma prestada una idera del pintor noruego Edvard Munch, que en 1893 creó «El grito». Aquí, el rostro horrorizado debe entenderse como un comentario sobre las ciudades ucranianas bombardeadas por los invasores rusos.

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania Perspectiva de futuro A primera vista, esta caricatura del rumano Marian Avramescu evoca al neerlandés M.C. Escher, que dibujaba objetos que desafiaban la lógica y donde la perspectiva adquiría ribetes caóticos. También los ucranianos parecían carecer de perspectivas ante la superioridad militar rusa. Sin embargo, sus soldados han mostrado al mundo que tienen bastante que decir en esta guerra.

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania Mejor la OTAN Durante mucho tiempo, Ucrania estuvo cerca de sus «hermanos» rusos. Pero la independencia del país a la hora de tomar decisiones no encajaba con la visión del mundo de Putin, que ve a Ucrania como parte de un Gran Imperio Ruso. Para Amer, de Emiratos Árabes Unidos, no resulta extraño que Ucrania mire con codicia hacia la OTAN. Pero Rusia no pretende dejar que Kiev se salga con la suya.

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania Amor en vez de guerra Desde que Rusia invadió Ucrania, miles de personas en todo el mundo han protestado contra la brutal guerra. En vano, dice la turca Menekşe Çam. Ni los déspotas ni la muerte se dejan impresionar por los movimientos pacifistas; esto ha quedado bastante claro a lo largo de la historia.

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania El peor de todos los equipos La muerte al volante, el Diablo leyendo el mapa. Ambos, como un equipo imbatible, llevan a Putin directo a la Tercera Guerra Mundial. El fuego ya arde en sus ojos. Así de desesperada considera la situación el neerlandés Tjeerd Royaards. ¿Se podrá reprogramar el sistema de navegación o todo está ya decidido?

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania Amenaza global Desde la perspectiva del tanzano Popa, esta guerra no es solo sobre Ucrania, sino también una pugna por el poder global. Rusia amenaza al mundo occidental con una guerra nuclear si sigue interfiriendo en el conflicto. El anuncio no causa gracia en Estados Unidos, que de inmediato podría lanzar un ataque de represalia. Así que todo el mundo teme que alguien apriete el botón rojo.

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania Negociaciones à la Putin En el escenario diplomático, los políticos occidentales hacen todo lo posible para llevar al líder ruso al campo de las negociaciones. La larga mesa que usa Putin para recibir a sus invitados internacionales ha causado sorpresa, y hasta risas, en todo el mundo. Para el dibujante alemán Agostino Tale, al narcisista Putin solo le importa lo que piense Putin: que Ucrania no debería existir.

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania Dr. Octoputin tiene el control En sus negociaciones con Occidente, Vladimir Putin tenía un argumento de peso: muchos países europeos dependen del gas y petróleo rusos. El «Dr. Octoputin», como lo ve el caricaturista Rodrigo, de Macao, tiene el sartén por el mango. Pese a todas las sanciones, Alemania y otros Estados siguen comprando energía a Rusia y, con ello financian el cofre de guerra de Putin.

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania ¿Refugiados de primera clase? Los ucranianos huyen en masa de la guerra y Europa los recibe con los brazos abiertos. En las fronteras simplemente se les dice que entren. A pesar de la simpatía que despiertan los refugiados, el filipino Zach se pregunta si no hay doble moral y si no es el color de piel el que permite entrar en Europa con tanta facilidad. Porque lo habitual es que la UE cierre sus fronteras herméticamente.

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania Reflexiones chinas Desde hace años, Australia se siente amenazada por China, que lucha por la supremacía del Pacífico Sur y no esconde su intención de tomar por la fuerza Taiwán. El dibujante Broelman lo refleja con la imagen del panda que vigila si el oso ruso se atraganta con la miel ucraniana y es ahuyentado por la colonia de abejas. Si eso no ocurre, el panda podría probar suerte en su propio bote de miel…

Autor: Suzanne Cords

LINK ORIGINAL: Dw

