Siete libros libros premiados de los que apetece un montón leer en verano

De ola de calor en ola de calor y tiro porque me toca. Este año el verano es más verano que nunca y no apetece mucho más que estar tirados delante del ventilador o a remojo en playas y piscinas. Eso sí, siempre con un buena libro en la mano , que las vacaciones también son para descansar de pantallas. Esta lista con libros que han sido premiados en los últimos meses es para entrar a tu librería de confianza, salir con un cargamente y no fallar en tu elección.

En Trendencias Los libros más vendidos y recomendados de 2022 que hemos reservado para leer tostándonos al sol este verano Nostalgia de otro mundo , Ottessa Moshfegh Premios: Pushcart, O. Henry y Plimpton Discovery Prize.

¿De qué va? Hay algo siniestro y desconcertante que atraviesa los relatos de Ottessa Moshfegh, algo peligroso, fascinante y a veces irresistiblemente divertido. Sus personajes son seres inestables: anhelan un gesto de ternura y desean, a su manera, convertirse en mejores personas; aun así, todos parecen moverse guiados por los impulsos más primarios. Débiles, retorcidos, a menudo estúpidos y crueles consigo mismos y con los demás: de esta extraña materia prima Moshfegh consigue extirpar una belleza oscura y eléctrica y que, en ella, lo que veamos sea en realidad nuestro propio reflejo.

Nostalgia de otro mundo (Literaturas)

Hoy en Amazon por 18,90€ PVP en El corte Inglés 18,90€ Las formas del querer , Inés Martín Rodrigo Premios: Nadal de Novela 2022

¿De qué va? Noray, ante la inesperada muerte de sus abuelos, quienes le enseñaron las muchas formas que tiene el querer, se encierra en la casa familiar del pueblo, donde creció y fue feliz. Allí decide enfrentarse a la novela que lleva años postergando: la historia de su familia, ligada a la de un país con demasiado temor a recordar la guerra civil.

A través de la escritura, Noray evocará las vidas de aquellos que hicieron posible la suya y lidiará con sus peores miedos y fantasmas . Esta historia llegará, sin que ella lo sepa, a manos de Ismael, el amor de su vida, que irá leyendo, en la habitación de un hospital, las páginas de ese relato cuyo final marcará para siempre el destino de ambos.

Las formas del querer: Premio Nadal de Novela 2022: 1560 (Áncora & Delfín)

Hoy en Amazon por 19,85€ PVP en El Corte Inglés 19,85€ La biblioteca de fuego , María Zaragoza Premios: Premio Azorín de Novela 2022

¿De qué va? En el efervescente Madrid de los años treinta, Tina sueña con convertirse en bibliotecaria. Junto con su amiga Veva, se adentrará en un mundo de cabarets y clubs feministas, libros malditos y viejos fantasmas . Así descubrirán la Biblioteca Invisible, una antigua sociedad secreta que vela por los libros prohibidos.

Pronto Madrid se convierte en una ciudad sitiada, donde la cultura corre más peligro que nunca. En medio de una guerra que lo arrasa todo, Tina vivirá una historia de amor clandestina que marcará el resto de su existencia mientras trata de proteger los libros, no solo de los incendios y las bombas, sino también de la ignorancia y los saqueadores.

La biblioteca de fuego: Premio Azorín de Novela 2022 (Autores Españoles e Iberoamericanos)

Hoy en Amazon por 20,80€ PVP en El Corte Inglés 20,80€ PVP en Fnac 20,81€ Brillo , Raven Leilani Premios: NBCC John Leonard Prize, Kirkus, Premio Primera Novela de The Center for Fiction, Premio Dylan Thomas, y el VCU Cabell al mejor debut.

¿De qué va? Libro favorito de Barack Obama, best seller en la lista de The New York Times y adaptación en curso a serie de HBO, Brillo cuenta la historia de Edie, una joven afroamericana de 23 años que tiene una aventura con un hombre blanco casado de 41. Este matrimonio privilegiado, pero progresista, la invita a trabajar en su casa. El hogar, lleno de tensiones y descubrimientos, se convierte entonces en otra cosa.

Brillo

Hoy en Amazon por 19,95€ PVP en El Corte Inglés 19,95€ Adiós, pequeño, Máximo huerta Premios: Premio de Novela Fernando Lara 2022

¿De qué va? «Mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido». Así arranca el desgarrador testimonio de un escritor enfrentado a la más dura de sus narraciones: la de su propia vida. Asaltado por los recuerdos mientras cuida a su madre enferma, el pasado se le presenta con vacíos que no logra llenar.

A través de silencios y de un gran talento para la observación, el autor desnuda su intimidad y nos obsequia, con belleza y maestría, el retrato de un país y una época desde su propio universo familiar. Lo acompaña como confidente su vieja mascota, una perrita leal y encantadora . Un hermoso relato de despedida. La reconstrucción emocionante de una infancia en la que todos (abuelos, padres e hijos) han callado demasiado.

Adiós, pequeño: Premio de Novela Fernando Lara 2022 (Autores Españoles e Iberoamericanos)

Hoy en Amazon por 19,85€ PVP en El Corte Inglés 19,85€ El tercer paraíso, Cristian Alarcón Premios: Premio Alfaguara de novela 2022

¿De qué va? Un escritor cultiva su jardín en las afueras de Buenos Aires. Hasta allí acuden sus recuerdos de la infancia en un pueblo del sur de Chile, las historias de sus ancestras, su abuela, su madre. También el exilio a la Argentina y cómo en ese destierro son las mujeres quienes siembran la huerta, los jardines, la solidaridad, lo colectivo.

Novela sin género, híbrida y poética, leer El tercer paraíso es entrar en un instante al universo de Cristian Alarcón, autor de este viaje literario, botánico y feminista que, lejos de agotarse en una primera lectura, nos pide volver sobre el texto para poder responder a las múltiples preguntas que plantea.

El tercer paraíso (Premio Alfaguara de novela 2022)

Hoy en Amazon por 17,95€ PVP en Fnac 17,95€ PVP en El corte Inglés 17,95€ Operación Kazán , Vicente Vallés Premios: Premio Primavera de Novela 2022

¿De qué va? Los protagonistas de Operación Kazán recorren desde la Revolución Rusa en 1917 hasta las elecciones americanas del siglo XXI, pasando por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín en 1989, el colapso de los regímenes comunistas en los años 90 y la actual injerencia rusa en las democracias occidentales. ¿Qué papel jugarán los jóvenes espías Teresa Fuentes, del CNI español, y Pablo Perkins, de la CIA, en la fase decisiva de esta intriga?

Operación Kazán: Premio Primavera de Novela 2022 (ESPASA NARRATIVA)

