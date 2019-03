“Siete horas de fila para tres galones”: drama de conductores en Popayán afectados por paro indígena

Entornointeligente.com / Transportadores, camioneros y ciudadanía hacen un llamado al Gobierno y comunidades indígenas para que avancen en los diálogos y así encontrar una pronta solución al bloqueo. Edén Dávila asegura que llegó a las 3:00 a. m. para iniciar la fila en una estación de gasolina de Popayán, tratando de obtener algo de combustible para su viaje de regreso a Bucaramanga. “He hecho cola como seis o siete horas para tres, cuatro galones que dan , no dan más. Y hasta ahorita voy para Bucaramanga imagínese, es imposible la vaina. El Gobierno no nos soluciona esto”, manifiesta. Como él, decenas de conductores hacen largas filas en las estaciones que aún tienen reservas de combustible. En contexto: Vídeo Hace 5 horas En Popayán son pocas las estaciones de gasolina que abastecen de combustible a la ciudadanía “Esto está bastante complicado, los carrotanques tuvieron que viajar por Neiva y llegaron anoche, está bastante pesado”, dice Hernán Rivera, islero de estación de gasolina. Los camioneros son otro de los gremios cuyas pérdidas aumentan con el paso de los días. “Que agilicen las conversaciones para que nos desbloqueen la vía principal, porque tenemos los vehículos de tipo pesado, doble troque y mulas que no podemos movilizar y es donde está toda la carga represada”, explica Tulio Enrique Prado, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. Vea también: Vídeo Hace 7 horas Nadie quiere ceder: aún no hay acuerdo entre Gobierno e indígenas en Cauca Entre tanto, campesinos asociados en varias organizaciones marcharon desde Cajibío hasta Popayán, para exigir que el presidente Iván Duque llegue a este departamento a poner punto final a sus exigencias. “No se ha podido avanzar en mucho, porque las posiciones son muy rígidas. Entonces, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de negociación, que entiendan que tenemos que flexibilizar posiciones entre todos y llegar acuerdos”, señala Jhonatan Centeno, líder campesino. Por su parte, el corredor vial habilitado entre Popayán y Cali funciona a media marcha, lo que no ha permitido normalizar el ingreso de carga y pasajeros, desde y hacia Popayán. Entretanto, en El Bordo se registró una fuerte explosión que, de acuerdo a las primeras informaciones, no dejó personas heridas y fallecidas. LINK ORIGINAL: Caracol

