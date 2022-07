Siete chanclas tan bonitas que parecen sandalias para ir de la playa al chiringuito sin pasar por casa (ni perder estilo)

Entornointeligente.com /

Recapitulemos por un segundo, tenemos el caftán , el capazo y las gafas de sol ideales para un día de playa que acaba con atardecer en el chiringuito mojito en mano, pero ¿qué pasa con el calzado?.

En Trendencias Tres looks de playa con accesorios incluidos para pasar tus vacaciones siendo la envidia de Instagram Elegir unas sandalias bonitas que encajen en el lookazo que deseamos para acabar el día puede ser un problema en la playa -el agua y la arena no son buenas compañeras de unas sandalias de piel- por eso hemos fichado estas siete chanclas tan bonitas que no lo parecen. Ya podemos ir directas de la playa a la piscina o el chiringuito de moda sin pasar por casa y con estilazo:

La primera de nuestras opciones es también una de las más pija, se trata de un modelo ya clásico firmado por Tommy Hilfiger que lleva años conquistando a las más posh del panorama nacional. Un diseño en color beige con el logo de la marca en las tiras que encontramos en El Corte Inglés por 29,90 23,90 euros.

Chanclas de mujer en color beige con logo Tommy Hilfiger

PVP en El Corte Inglés 23,90€ Estas Havaianas de tiras pueden pasar perfectamente por unas sandalias pero fabricadas en el material de las clásicas chanclas, que nos permite llevarlas de la playa a la piscina y después al chiringuito sin miedo a que se deterioren por el agua o el sol. Están disponibles en varios colores a elegir -todas con el detalle de las flores que es amor del bueno- en Amazon desde 17,99 euros.

Havaianas Flash Urban Plus, Sandalias con Tira a T Mujer

PVP en Amazon 17,99€ Las Birkenstock también tienen sus propias versiones de sus clásicos en formato goma, para poder mojarlas sin problemas y llevarlas a todas partes, porque la estética no cambia, en todo caso mejora gracias a la apuesta por el color.

En este caso fichamos estas flip-flops de EVA en coral con hebilla incluida a juego en Amazon desde 44 euros , como siempre, el precio puede variar en función de nuestra talla.

Birkenstock, flip-flops Mujer

PVP en Amazon 44,00€ Si queremos sumar altura hasta en la playa, estas Havaianas doradas con plataforma además de ser tendencia, nos hacen un poquito más alta. Además, son perfectas para cualquier look playero y de chiringuito porque combina con todo. Las encontramos en Amazon hoy desde 24,18 euros.

Havaianas Wedges, Chanclas Mujer, Gold

PVP en Amazon 24,18€ Como si de las clásicas palas de Hèrmès se tratara, estas Ipanema de goma en color negro son todo un fichaje que nos envía directas de la playa al chiringuito. No pueden gustarnos más sus tiras cruzadas y nos quedamos con esta versión en color negro (porque pega con todo) a la venta en Amazon desde solo 9,95 euros.

Ipanema Kirei Fem, Chanclas Mujer

PVP en Amazon 9,95€ Otras Birkenstock que nos podemos llevar a la playa son estas clásicas de doble hebilla con tiras, el icono de la marca en versión de goma para poder mojar sin remordimientos y en color blanco. Las tenemos en El Corte Inglés por 45 euros.

Chanclas de mujer en blanco de dos correas con hebilla Birkenstock

PVP en El Corte Inglés 45,00€ Por último, pero no por ello menos interesante, fichamos otras Havaianas que son chanclas pero parecen sandalias, en este caso un diseño con tiras en color vainilla y blanco que encontramos en Amazon desde 22,35 euros.

Havaianas HAV. You Paraty, Chanclas Mujer

PVP en Amazon 22,35€

