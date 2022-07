Siestas en pareja este verano en el jardín con la hamaca colgante rebajada solo hoy en el Prime Day

Entornointeligente.com /

Quedán pocas horas para que acabe el Prime Day 2022 de Amazon pero aún nos quedan buenas ofertas que no conviene dejar escapar. Algo que puede abrumar un poquito por eso, para que no te pierdas nada, en la redacción de Trendencias estamos atentas a las auténticas gangas. Eso sí, recuerda que estas ofertas son exclusivas para clientes Prime , si todavía no lo eres puedes probarlo gratis durante todo un mes.

SONGMICS Hamaca Doble Acolchada, con Barras separadoras de bambú Curvas Desmontables, Cama giratoria con Almohada, Tela Oxford, 200 x 140 cm, Carga de 225 kg, Gris y Beige GDC34CG

PVP en Amazon 55,99€ Hoy en Ebay por 100,11€ Y una de los hallazgos quizás más apetecibles de este Prime Day es esta hamaca colgante doble ideal para disfrutar de uno de los placeres de la vida: la siesta (si es en el jardín , con brisa refrescante y en pareja, mejor que mejor).

Se trata de un diseño acolchado en color gris con cuerdas y bambú para darle un toque más bohemio , que cuenta con un tejido resistente capaz de soportar hasta 225 kilos (dos personas o quizás más). La hamaca viene sin pie por si queremos colocarla entre dos árboles o aprovechando los postes del porche, eso sí, su montaje o instalación es bastante intuitiva. La encontramos solo hoy por 69,99 55,99 euros.

Fotos | @paulaordovás , Amazon.

