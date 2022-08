«Siento vergüenza y pena»: Alejandra Valle se baja de acto en La Cisterna tras polémica en actividad por el Apruebo en Valparaíso

Entornointeligente.com /

«Siento pena y vergüenza». Así comienzan las palabras de la periodista Alejandra Valle en sus redes sociales para referirse a su rol en el acto organizado por Apruebo Transformar este sábado en Valparaíso, donde en el escenario se realizó una performance de índole sexual utilizando una bandera chilena, en un evento en el que había presente niños, adolescentes y familias en general.

La comunicadora fue una de las personas a cargo de la animación del evento y fue blanco de los cuestionamientos en las redes sociales por sus comentarios luego de el acto protagonizado por el colectivo «Las Indetectables», donde una de sus miembros le quitó a otra una bandera nacional desde el ano, simulando un aborto y ante la mirada de cientos de personas.

» Se volvieron locos los bots del Rechazo, mandémosles un saludo con el show de Las Indetectables (…) Les cuesta entender cualquier cosa que no sea literal. Es difícil para ellos lo metafórico», fueron sus palabras sobre el escenario.

Debido a lo sucedido, las críticas en su contra y el repudio desde todos los sectores a la performance, Valle se refirió a los hechos en sus redes sociales mostrándose arrepentida por su actitud y descartando su presencia en un acto por el Apruebo que estaba programado para este domingo.

«Siento vergüenza y pena. El acto en Valpo fue hermoso en un 98%. 3 mil personas cantando Quilapayún y Redolés con esperanza en el Apruebo y el futuro que nos abre», comienza diciendo la periodista.

Además, agregó que «sobre mi papel, podría contar muchas cosas, pero no me justificaré: me bajé hoy de La Cisterna y me autocancelo «.

Sus palabras fueron acompañadas del comunicado emitido por Apruebo Transformar, comando que organizó la actividad en la Plaza La Victoria de la ciudad puerto y que también repudió lo sucedido, señalando que no estaban enterados de cómo iba a ser la presentación ya que no se revisaron los guiones de las actividades con anterioridad. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

