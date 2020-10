«Siempre mal vestida» – Adamari López regresa a conducir en «Un Nuevo Día» y se lleva las peores criticas «se mira pésimo»

Entornointeligente.com /

Adamari López se convirtió en el blanco de criticas tras su regreso a «Un Nuevo Día», usuarios criticaron su manera de vestir. La reconocida animadora de origen puertorriqueño Adamari López , sin duda alguna es una de las artistas más queridas del espectáculo. Hace poco, estuvo ausente del programa «Un Nuevo Día». y no había día que los fans no pidieran su regreso ya que la dinámica cambia completamente cuando no está al aire.

Al momento de su regreso al show, la animadora lució una blusa en color negro con un pantalón deportivo en tela semicuero. Sin embargo, el look de Adamari terminó causando revuelo en las redes sociales, pues internautas criticaron la apariencia de la puertorriqueña asgurando que no tiene buen gusto a la hora de vestirse.

En los comentarios del post sobre Adamari publicado por «Un Nuevo Día» , se pueden leer varias opiniones de los usuarios en los que manifestaron su repudio a la manera de vestir de la conductora.

Ver esta publicación en Instagram

Con cafecito en mano nuestra @adamarilopez te da los buenos días y te recuerda que hoy es el último día para registrarte a votar 🗳¡Tu voto es muy importante! #USAtuvoz #Decision2020 #JuntosImparables

Una publicación compartida de Un Nuevo Día (@unnuevodia) el 5 Oct, 2020 a las 4:39 PDT

“Que feo como se viste esa mujer, no hay gente asesores que le digan que le queda mal esa ropa”, comentó un seguidor. “Con todo respeto y sin ofender a Adamari pero yo creo que necesita un cambio de pies a cabeza, no sé, algo que la haga un poco diferente”, otro seguidor agregó.

“Por favor cámbienle la ropa, se mira pésimo lo que le ponen, parece que no saben de estilo de ropa”, propuso otro usuario. “Para que sirve el espejo para mirarnos por favor antes de salir en pantalla mire su look que es fatal”, también se pudo leer entre los comentarios.

