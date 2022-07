Siches y Jackson por rechazo a infraestructura crítica: «No fue un punto jurídico, fue un gallito político»

Entornointeligente.com /

Desde el Gobierno lamentaron el rechazo en la Cámara de diputados al veto sustitutivo al proyecto que permite al presidente de la República disponer de las Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica.

Según comentó la ministra del Interior, Izkia Siches, «la discusión en la Cámara de Diputados en particular no fue jurídica, sino más bien un punto político que ha dejado sin este instrumento. Llama la atención aquellos parlamentarios que aprobaron en su momento el proyecto de infraestructura critica pero que posteriormente no dieron los votos para dar la factibilidad de su uso».

Al ser consultada por algunos votos en contra y de abstención del propio oficialismo, la secretaria de estado indicó que «l os voto en contra que hicieron que este proyecto se cayera finalmente son los votos de oposición que en una primera instancia habían apoyado y levantado este proyecto. Eso es algo que el Ejecutivo hoy día no termina de entender».

Casi replicadas fueron las palabras del ministro Sepgres, Giorgio Jackson , quien aseguró que «los propios parlamentarios que dijeron que esto era muy necesario y muy útil para proteger la infraestructura crítica y que apoyaron el proyecto y que nos criticaron por nosotros no estar decididamente patrocinando este proyecto, fueron exactamente los mismos parlamentarios que el día de hoy lo terminaron votando en contra».

Agregando que «genuinamente todavía no lo logramos entender sino como un intento de punto político , de gallito político, que intenta realizar en este caso los diputados de oposición».

Según ambos ministros, los parlamentarios de oposición intentaron hacerle «daño al gobierno». «(Esto) finalmente daña a las personas porque era un instrumento que podía ser útil para los distintos desafíos que enfrentan no solo en la actualidad, sino que en el futuro», esbozó Siches.

Por lo mismo, Jackson aseguró que «hoy día lamentablemente a lo que asistimos fue a un intento, en este caso a los diputados de oposición, de mandarle algún tipo de señal, que yo creo que la ciudadanía no entiende, de daño al gobierno cuando acá lo que estamos viendo es que el Ejecutivo se queda con una herramienta menos que tanto nos levantaron como una inquietud poder tener por parte de los mismos parlamentarios que la levantaron, hoy día la dejaron caer».

Previamente la ministra Siches había asegurado que se rechazarse el veto evaluarían una nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur, pero ahora mencionó que «son cosas distintas. Esta era una herramienta más».

Al respecto, y sobre la solicitud de extender la herramienta constitucional a la región de Los Ríos, la secretaria de estado indicó que «frente a ello estamos muy al tanto con la ministra de Defensa de recibir el día de mañana los antecedentes del subsecretario Manuel Monsalve que se encuentra en Los Ríos (…) dependiendo de los antecedentes que analicemos mañana vamos a dar cuenta de la sugerencia que le hacemos siempre al presidente de la República, porque entendemos que es una potestad presidencial».

Además, Jackson cerró la puerta a la posibilidad de presentar otro proyecto en la línea de la infraestructura crítica. «Los diputados y diputados de la oposición política hoy día ellos cerraron el debate. Y por supuesto que el debate democrático, pero hoy día ellos son primariamente los responsables de que se haya cerrado este debate» .

Finalmente, el secretario de estado mencionó que la única forma de hacer el proyecto aplicable era a través de este veto. «La única forma de poder haber hecho aplicable la facultad que le establece dentro del articulo 32 para proteger la infraestructura critica (…) era introduciendo un veto y que este fuera aprobado». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com