Siches por Llaitul: «Se intenta instalar un punto político (…) la persecución de una persona no va a solucionar la situación»

La ministra del Interior, Izkia Siches se refirió a las críticas que ha recibido el Ejecutivo por demorar en tomar acciones legales en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, asegurando que hubo un «aprovechamiento» de los sectores políticos para «pegarle al Gobierno».

En esa línea, la secretaria de Estado defendió el tiempo que tomó el Gobierno antes de decidir ampliar las querellas en contra del comunero mapuche tras emitir una serie de amenazas y atribuirse una serie de atentados en la macrozona sur , aseverando que ese tipo de medidas no «solucionarán el conflicto de fondo» que existe en el sur.

«Desde mi perspectiva, es necesario esclarecer que aquí también se intenta intenta instalar un punto político y se intenta instalar que todos los problemas tengan que ver con estas declaraciones y que poco menos que la persecución de una u otra persona no va a solucionar la situación en el sur y eso tampoco es real», puntualizó en conversación con Radio Duna.

Bajo ese contexto, Siches afirmó que «el Ministerio Público siempre ha tenido la opción de actuar, porque hay una serie de querellas y esta no es la primera vez que se hacen este tipo de declaraciones, pero sí fuimos muy cautelosos de poder revisar cuáles eran las atribuciones que se hacían de hechos constitutivos de delitos y separar las aguas».

«Se instaló que si no había esta querella, poco menos que no había ninguna voluntad del Gobierno ni de enfrentar el crimen y creo que fue muy importante dar una señal de que no es verdad que nosotros no queremos desbastar las bandas y no es verdad que nosotros no queremos más violencia (…) todos los sectores estaban un poco aprovechando esta oportunidad para pegarle al Gobierno por una definición. Nosotros siempre lo manifestamos, desde mayo, hay querellas vigentes», criticó la titular de Interior.

Interior no descarta querella contra Pedro Pool

Adicionalmente, la ministra del Interior, Izkia Siches tildó de «gravísimos» los dichos del empresario Pedro Pool, quien amenazó con «fusilar» y «ejecutar» a ex convencionales, entre ellos, según mencionó, a Fernando Atria y Jaime Bassa. Frente a ello, la secretaria de Estado no descartó que el Gobierno presente una querella en su contra.

«Nos parece gravísimo porque atenta directamente a las personas en un clima de una elección, donde nos parece necesario que como Gobierno garanticemos un clima de tranquilidad, que las personas se sienta con toda la legitimidad de opinar o de participar en cualquier evento, en torno a cualquiera de las dos decisiones, sin temor a que sean perseguidos, torturados o asesinados», afirmó.

En esa línea, adelantó que el Ejecutivo está «recabando todos los antecedentes y n o hemos descartado en tomar acciones legales contra esta persona y contra cualquiera que se crea que tienen la capacidad de amenazar a alguien por lo que piensa, porque es algo muy grave en el contexto eleccionario. Es muy necesario que nosotros pongamos fríos, tranquilicemos y también tomemos acciones cuando corresponda».

Ante la querella anunciada por Bassa y Atria contra Pool, la ministra aseveró que «nuestros abogados están recabando todos los antecedentes de esta persona que tiene otros antecedentes en otras aristas, y esperamos ya la próxima semana tomar alguna decisión con ellos y sumarnos a algunas acciones o hacer una independiente como Ejecutivo». ¿Encontraste algún error? Avísanos

