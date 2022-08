Siches anuncia querella contra quienes facilitaron fuga de asesino del ex diputado Luis Espinoza

Entornointeligente.com /

Este martes, la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que interpondrán una querella como cartera contra quienes resulten responsables de facilitar la fuga del asesino del ex diputado, Luis Espinoza, padre del senador Fidel Espinoza.

La Corte Suprema condenó a 15 años de cárcel efectiva al ex carabinero René Villaroel, sindicado como el autor del homicidio de quien fuera parlamentario entre1969-1973. Tras conocer la sentencia, el ex uniformado no se presentó ante las autoridades y «hasta hoy no hay claridad respecto de su paradero», señaló el Ministerio del Interior. Ante esto, la jefa de Gabinete señaló: «No vamos a tolerar la impunidad».

«Nuestro equipo jurídico se encuentra en estos momentos trabajando para presentar una acción judicial contra aquellos que hayan propiciado y facilitado la fuga de René Villarroel, asesino condenado en última instancia por la Corte Suprema, por el asesinato del ex diputado socialista Luis Espinoza».

Según detalló el fallo de la Suprema, los hechos ocurrieron en diciembre de 1973, cuando bajo la dictadura militar, Espinoza fue condenado por el delito de desacato y obligado a firmar en una comisaría de Fresia.

En allí cuando al momento en que asistió a firmar, el ex diputado fue asesinado por dos carabineros: «Hecho que fue encubierto, haciéndolo pasar por un asalto a un vehículo militar y un supuesto intento de fuga de ex parlamentario», detalló la cartera.

