Sichel y gestión del Ejecutivo post 4/S: «Quemó sus posibilidades de construir acuerdos después del Plebiscito»

El ex candidato presidencial por Chile Vamos, Sebastián Sichel se refirió al escenario político que tendrá el país, una vez concluidas las votaciones del Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. En esa línea, el ex parlamentario criticó el rol que ha tenido el Gobierno en el proceso constituyente, asegurando que al haber tomado una postura por el Apruebo se «autoinvalidó».

«El Gobierno ha cometido una torpeza increíble en cómo ha conducido este proceso, cómo ha participado en este proceso. Si se requería un gobierno especial en un proceso constitucional como el que estamos viviendo, este gobierno tenía que ser serio, responsable y contribuir a la unidad del país. Ha sido un Gobierno poco serio, porque ha tomado partido en la discusión pública, respecto a un Plebiscito en que debería ser neutro por necesidad, no sólo por sentido político sino que por necesidad», sostuvo.

En conversación con EmolTV, el ex ministro señaló que el Ejecutivo también ha sido «irresponsable en el sentido político, porque al abanderizarse lo que ha hecho no es sólo intervenir, que daría lo mismo, sino que quemar sus propias posibilidad de construir acuerdos políticos después de la salida del Plebiscito, pero por sobre todo ha contribuido a la desunión o a polarizar más el país».

«Cuando el Gobierno es aquel que polariza lo que hace es que el 5 de septiembre hace mucho más difícil la posibilidad de construir acuerdos que le den una buena salida al resultado de este Plebiscito y el Gobierno lo que hizo fue ser una barra más dentro de este conflicto que estamos viviendo con el proceso constitucional», advirtió.

En ese sentido, el ex candidato presidencial afirmó que el Mandatario se «autoinvalidó» al condicionar la implementación de su programa al resultado del referéndum, por lo que anticipó que tendrá pocas herramientas para gobernar a partir del 5 de septiembre, en caso de ganar la opción Rechazo.

«Se está autoinvalidando, está perdiendo su propia legitimidad al ser una de las partes derrotadas ese día , sentándose a la mesa diciendo yo me la jugué por una opción y no me di cuenta que era el Ejecutivo y el gobierno de todos los chilenos y teníamos que conducir el proceso (…) gobernar implica ser responsables, priorizar, está bien que su sector político esté desesperado por tener un resultado electoral, pero el Gobierno no es el juguete de turno de un sector político, el gobierno representa a todos», indicó.

Ante aquella aseveración, Sichel hizo un llamado a la seriedad, pues insistió en que «el 5 de septiembre es el día más importante en los últimos 30 años de la historia de Chile, no el 4, el 5, cuando gane cualquiera de las opciones. Yo espero que gane el Rechazo, porque esa constitución es una pistola cargada para el populismo en Chile, pero si gana el Rechazo el gobierno debiera poder sentar a todos los actores políticos para darle conducción al proceso constituyente».

Finalmente, el ex ministro descartó que de ganar el Rechazo no exista una propuesta clara de cómo seguir a partir del 5 de septiembre. Es más, aseguró que habría menos incertidumbre para el país, en caso de ser descartada la propuesta de nueva Carta Magna, pues el nuevo proceso constituyente permitiría generar un nuevo texto.

«Todos los caminos conducen a que un nuevo proceso constitucional construido colectivamente es la mejor salida para darle estabilidad al país en un plazo corto, en seis meses apoyados por una comisión de expertos, una nueva convención constitucional puede perfectamente redactar un nuevo texto, pero con una misión: que sea bueno», afirmó.

Revisa la entrevista completa a Sebastián Sichel

LINK ORIGINAL: Emol

